Terör sevici ittifakta kavga! Karşılıklı hakaret yağdırdılar

Terör örgütlerinin açıktan desteklediği 7'li koalisyonda krizler bitmek bilmiyor. Bu kez kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile Türkiye İşçi Partisi arasında kriz çıktı.

"SELAHATTİN'İ ÇIKAR ORTADA HDP KALMAZ"

TİP'li Ahmet Şık, bir vatandaşla gerçekleştirdiği sohbet esnasında "Bak Selahattin bugün canımıza okumuş güya aynı ittifaktayız." dedi. Ahmet Şık konuşmasının devamında "Selahattin'i çıkar HDP'den, ortada HDP kalmıyor." ifadelerini kullandı.

"KÜRT FAŞİSTİ İLE UĞRAŞAMAM"

HDP'ye yönelik zehir zemberek sözler sarf eden Ahmet Şık ayrıca "Kürt faşisti ile uğraşamam bu kadar." ifadelerini de kullandı.

SOSYAL MEDYADA BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Ahmet Şık'ın açıklamalarının ardından HDP'li ile TİP'li sosyal medya kullanıcıları birbirlerine karşılıklı hakaretler yağdırdı.