Teröre karşı derin işbirliği

Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ortak basın toplantısı düzenledi. Başbakanlığı döneminde Irak’a üç ziyarette bulunduğunu anımsatan Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi mekanizmasını da ilk kez Irak’ta tesis ettiklerini vurguladı. Başkan Erdoğan, “Irak ile Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantılarını inşallah bu yıl içerisinde kaldığımız yerden devam ettireceğiz” dedi. Irak’ın, terör örgütü DEAŞ’a karşı verdiği ve tüm dünyada takdirle karşılanan mücadeleden muzaffer çıktığına işaret eden Erdoğan, şunları söyledi: “Tabii bedeli ağır olmuştur. Gerçekten tarihi ve medeniyeti birçok yerlerde yerle yeksan ettiler. Binlerce Iraklı kardeşimiz de bu esnada şehit oldu. Türkiye bu zorlu mücadelesinde Irak’a güçlü bir destek vermiştir. Irak’ın siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün korunması, istikrar ve güvenliğinin sağlanması, Irak siyasetimizin temelini oluşturur.

Irak’taki seçimler nedeniyle geçen sene Konsey Toplantısı’nı yapamadıklarını ifade eden Erdoğan, “Konseyin dördüncü toplantısını bu yıl içerisinde gerçekleştirmeyi arzu ediyoruz. Irak’ın yeniden imarı için Kuveyt’te düzenlenen konferansta 5 milyar dolarlık kredi taahhüt etmiştik. Bu taahhüdümüzü hayata geçirmek üzere çalışmalarımızı hızlandırdık. Az önce yaptığımız heyetler arası toplantıda bunu görüştük. Çatışmalardan zarar gören yerlerin imarı başta olmak üzere, Irak’taki altyapı ve kalkınma projelerine katkı sağlamaya hazırız” diye konuştu. İkili ticarette 2013 yılında 16 milyar dolarla bir rekor kırdıklarını hatırlatan Erdoğan “Kaldığımız yerden hem onu egale edelim hem de 20 milyar dolara bunu yükseltelim” dedi.

BİR BOŞLUK BIRAKMAYACAĞIZ

Özellikle savunma sanayinde iki ülkenin yapabileceği çok şey olduğunu dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti: “Askeri, ticari, ekonomik, kültürel.. Tüm bu alanlarda birçok şeyi müşterek yapabiliriz. Fakat tabii hepsinden önemlisi güvenlik, DEAŞ, PKK ve FETÖ gibi terör örgütleri hem Türkiye hem de Irak için tehditoluşturmaktadır. Bu konuları ele aldık. Terörle mücadelemizde başarıya ulaşabilmek için birlikte çalışmanın öneminin farkındayız. İnşallah önümüzdeki süreçte bu alandaki işbirliğimizi derinleştireceğiz. Ve ilgili arkadaşlarımız birbirleriyle çok daha sıkı bir ilişki içerisinde olmak suretiyle, bu arada herhangi bir boşluk bırakmadan sıkıntıları giderme gayreti içerisinde olacağız. Ve gerek Bakanım konunun idrakinde...”

IRAK’A ÖZEL TEMSİLCİ

En önemli sorun olan su konusunda da etraflıca hem ikili hem de heyetler arasında görüştüklerini belirten Erdoğan şu ifadeleri kullandı: “Ama özel temsilcim olarak bu işin başından itibaren içinde olan geçmişteki bakanımı da inşallah Irak’a gönderip, orada ilgililerle görüşmeler yapıp ve bu görüşmelerle birlikte... Çünkü bu sorunun, daha çok su konusunun yönetimiyle ilgili burada ciddi sorunlar var. Bunu her şeyden önce bir prensibe bağlayıp, adımlar atılacak olursa ki şu anda bu yıl Irak’ta da yağmur bol, kar var, dolayısıyla neler yapılabileceği, bu arada altyapısıyla üstyapısıyla adımlar atılırsa inanıyorum ki bu sıkıntıyı şöyle birkaç yıl içerisinde çözer ve Irak bundan sonra çok daha inşallah rahatlayacaktır.”

Irak Cumhurbaşkanı Salih, 2 Ekim’de göreve geldikten sonra ilk kez Ankara’yı ziyaret etti. Erdoğan, Külliye’de Salih’i, resmi törenle 21 pare top atışıyla karşıladı. Görüşmeden sonra Erdoğan Salih’i uğurladı.

HER DESTEĞİ VERMEYE HAZIRIZ

Başkan Erdoğan Türkiye’nin Irak’ın istikrar ve yeniden imarına yönelik çabalara her türlü katkıyı yapmaya hazır olduğunu belirterek “Bu, gerek altyapı gerek üstyapı bütün bu süreç içerisinde yapabileceğimiz her türlü destektir. Burada ticari ilişkilerimizde gıda, ilaç, tekstil her alanda, her türlü desteği vermeye hazırız. Irak’ın kendi ayakları üstünde durması, bölgesel güvenlik ve istikrar bakımından da son derece önemlidir” dedi.

IRAK CUMHURBAŞKANI SALİH

'VESAYET İSTEMİYORUZ'