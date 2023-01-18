Terörist Karasu'dan İmamoğlu'na destek: Ona yapılan HDP'ye yapılmıştır

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, Ekrem İmamoğlu'na sahip çıktı.

Örgütün sözde yayın organına konuşan Karasu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılanması ve ceza alması ile ilgili, "İmamoğlu'na nasıl uydurmayla bilmem ahmak demiş ya ahmak diyebilir. Ne olacak yani? Yani o da zaten şeye söylemiş. Süleyman Soylu'ya söylemiş. Onun için ceza veriyor ya. İmamoğlu'na niye yapılıyorsa HDP'ye yapılan odur." dedi.

"HDP bir binada şey değil yasal kurulmuş bir parti de değil. Yani HDP kalkışmaların ortaya çıkardığı bir parti." diyen Karasu AK Parti ve MHP İttifakı'nı yıkmaları gerektiğini söyledi.

"BİZİ YOK EDECEKLER"

Karasu, "Saldırılar daha da gelişebilir yani. Bu yönüyle biz halka çağrı yapıyoruz. Halkımız bütün kurumlarına sahip çıkmalı, demokrasi mücadelesine katılmalı. AKP, MHP faşizmini yıkmak için saldırılar ne olursa olsun bu mücadele ısrar etmeli. Yoksa yok edecekler bizi." diye konuştu.