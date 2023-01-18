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Politika

Terörist Karasu'dan İmamoğlu'na destek: Ona yapılan HDP'ye yapılmıştır

Terörist Mustafa Karasu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hakaret eden İmamoğlu'na destek çıktı. Terörist Karasu, 'Ahmak diyebilir ne olmuş yani? İmamoğlu'na yapılan HDP'ye yapılmış gibidir.' dedi

18 Ocak 2023 Çarşamba 18:54 - Güncelleme:
Terörist Karasu'dan İmamoğlu'na destek: Ona yapılan HDP'ye yapılmıştır
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Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, Ekrem İmamoğlu'na sahip çıktı.

Örgütün sözde yayın organına konuşan Karasu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılanması ve ceza alması ile ilgili, "İmamoğlu'na nasıl uydurmayla bilmem ahmak demiş ya ahmak diyebilir. Ne olacak yani? Yani o da zaten şeye söylemiş. Süleyman Soylu'ya söylemiş. Onun için ceza veriyor ya. İmamoğlu'na niye yapılıyorsa HDP'ye yapılan odur." dedi.

"HDP bir binada şey değil yasal kurulmuş bir parti de değil. Yani HDP kalkışmaların ortaya çıkardığı bir parti." diyen Karasu AK Parti ve MHP İttifakı'nı yıkmaları gerektiğini söyledi.

"BİZİ YOK EDECEKLER"

Karasu, "Saldırılar daha da gelişebilir yani. Bu yönüyle biz halka çağrı yapıyoruz. Halkımız bütün kurumlarına sahip çıkmalı, demokrasi mücadelesine katılmalı. AKP, MHP faşizmini yıkmak için saldırılar ne olursa olsun bu mücadele ısrar etmeli. Yoksa yok edecekler bizi." diye konuştu.

  • Terörist Mustafa Karasu
  • Terör örgütü PKK elebaşı Mustafa Karasu
  • Terör örgütü PKK

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