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Politika

Teröristbaşı Gülen'e methiyeler dizmişti... Sönmez İYİ Parti'den aday oldu!

Büyük sancılar içerisinde Cumhurbaşkanı adayını açıklayan 7'li koalisyonun kriz ortağı İYİ Parti, skandal bir aday açıkladı. FETÖ elebaşı Gülen için Hocaefendi bir Allah dostudur.' ifadelerini kullanan Avukat İrfan Sönmez, İYİ Parti'nin Elazığ birinci sıra milletvekili adayı oldu.

10 Nisan 2023 Pazartesi 00:52 - Güncelleme:
Teröristbaşı Gülen'e methiyeler dizmişti... Sönmez İYİ Parti'den aday oldu!
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Türkiye seçime adım adım yaklaşırken partiler de aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti. Cumhurbaşkanı adayını neredeyse bir buçuk yılda büyük sıkıntılar içerisinde belirleyen 7'li koalisyon ortakları, açıkladıkları milletvekili aday listeleri ile de tepkilerin odak noktası oldu.

Skandal aday isimlerinin arasında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen için 'Allah dostu' ifadelerini kullanan Avukat İrfan Sönmez de var. Teröristbaşı Gülen'e katıldığı programda adeta methiyeler dizen Sönmez, İYİ Parti'nin Elazığ birinci sıra milletvekili adayı oldu.

Sönmez, terör örgütünün kanalına yaptığı açıklamada, teröristbaşı Gülen'in berrak bir zekası olan büyük bir insan olduğunu söylemişti.

Sönmez söz konusu programda şu ifadeleri kullanımıştı:

"Hocaefendi, ile ilgili diyorlar ya İslam'ı bilmiyor, diğer dini cemaatleri de gezdim. Hepsini severim ama tabanı en güçlü topluluk cemaatin topluluğudur. Aynada ne varsa aşağıya da o yansıyor. Hocaefendinin son derece berrak bir zekası var. Türkiye'de yaşayan edebiyatçıların bile hocaefendi kadar kelime haznesi yoktur. Bir insanın çağrışımlarının büyük olması demek o insanın büyüklüğünü gösterir. Allah'ın dostlarına taarruz edenler Allah'a taarruz etmişlerdir. Hocaefendi bir Allah dostudur."

AKŞENER MHP'DEN FETÖ NEDENİYLE İHRAÇ EDİLEN SÖNMEZ'İ SAVUNMUŞTU

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP'de olduğu dönemde, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan "FETÖ'nün MHP'ye sızma operasyonu" kapsamında Sönmez'in de aralarında yer aldığı gözaltına alınan isimlere sahip çıkmıştı. Akşener'in gözaltına alınan isimlerle ilgili "bir yanlışlık olduğu" gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı aradığı, daha sonra da Cumhurbaşkanlığı'na faks gönderdiği ifade edilmişti. Akşener'in Sönmez'i, "Türk milliyetçisi isimlerden biri" diyerek savunduğu belirtilmişti.

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