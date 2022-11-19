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Politika

Teröristi korumayı HDP ve İYİ Parti üstlendi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erozan, teröriste ‘terörist' diyemedi. Erozan, “O kadın, çantanın içinde ne olduğunu bilmiyor olabilir. Bu telefonla dolandırıcılıktaki ‘sen bu paketi götür' gibi...” ifadesini kullandı. Akşener'in başdanışmanı Çömez de teröristin fotoğrafı üzerinden algı operasyonuna kalkıştı. HDP'li Garo Paylan ise teröristi ‘şaşkın kadın' diyerek aklamaya çalıştı, “Ne zaman seçimlere doğru gidilse bu tip provokasyonlar olmuştur” ifadesini kullandı. İçişleri Bakanı Soylu, “PKK'yı savunuyorsun” diye tepki gösterdi.

19 Kasım 2022 Cumartesi 09:00 - Güncelleme:
Teröristi korumayı HDP ve İYİ Parti üstlendi
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İstiklal Caddesi'nde 6 vatandaşımızın şehit olduğu bombalı saldırının ardından İYİ Parti ve HDP teröristi aklayıp devleti suçlama yarışına girdi. CHP'nin kanalı Halk TV canlı yayınına katılan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan, saldırıya ilişkin skandal ifadeler kullandı. Saldırıyı gerçekleştiren teröriste 'terörist' denilmesi için elde delil olmadığını ileri süren Erozan, şöyle konuştu:

EROZAN: TERÖRİST DİYEMEM

"Yakaladılar, gözaltına aldılar, tutukladılar vesaire. Şimdi bu kadının terörist olarak tanımlanması için elde ne delil var bilmiyorum ama ben şu seçeneği de aklımızda tutalım demek durumundayım; o kadın elindeki paketin içinde ne olduğunu da bilmiyor olabilir. Yani sen bu paketi götür. Bu şeyleri biliyorsunuz, bu telefon üzerinden yapılan dolandırıcılıkları. Torbayı götür ağacın altına bırak. Ondan sonra başkası geliyor alıyor. Yani burada çok daha derine gidecek bir araştırmanın yapılması lazım. Bugün çok daha sıcak olay maalesef. Bunun emniyet makamları ve adli makamlar tarafından soruşturulmasının ayrıntısına girildiğinde karşımıza bambaşka bir isim de çıkabilir."

ÇÖMEZ'DEN 'FETÖ PAYLAŞIMI'

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez de saldırının ardından devleti hedef haline getirmeye çalışan FETÖ'cü hesaplarla paralel paylaşımda bulundu. Teröristin fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan Çömez, "Uzmanlara soruyorum. Bir güvenlik kamerasının, bu açıdan resim alabilmesi normal mi sizce? Daha çok birinin yakasındaki kameradan alınmış bir görüntüye benzemiyor mu? Öyleyse bu terörist önceden takibe alınmış olabilir mi?" ifadelerini kullandı.

PAYLAN: ŞAŞKIN KADIN

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan ise Plan ve Bütçe Komisyonu'nda terörist Ahlam Albashır'ı aklamaya çalıştı. Paylan, "Bir kadın var. Yüzü gözü morarmış. Belli ki işkence görmüş gözaltında. Orada bir ifadesi alınmış. Daha bu ifade alınmadan. İfadesini zaten (İçişleri Bakanı Süleyman) Soylu açıkladı. İtiraf etti dedi. 'Ben istihbarat elemanıyım' dedi. Siz böyle bir istihbarat elemanı gördünüz mü hiç? Şaşkın bir genç kadın. Olayı yapıyor ve evine gidiyor. Evinde yakalanıyor. Benim kafama pek çok soru işareti takılıyor. Ne zaman seçimlere doğru gidilse hep bu tip provokasyonlar olmuştur" dedi.

SOYLU'DAN SERT TEPKİ

Paylan'ın sözlerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tepki gösterdi: "Sen PKK'yı savunuyorsun, sen PKK'yı temizliyorsun, sen PYD'yi temizliyorsun. Sen sorgulayacaksan PKK'yı, terör örgütlerini sorgula. Devlete böyle bir iftira atan şerefsizdir. Yalan söylüyorsun. İftira ediyorsun. Seni oraya kim milletvekili yaptıysa onu sorgula."

CHP'DEN AYNI iFTiRA

Bakan Soylu, sorulara yanıt verirken CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç elindeki dosyayı sallayarak, "Kara para aklayan, uyuşturucu ticareti yapan şerefsizdir" dedi. Soylu da "İspatlamayan şerefsizdir, siz de şerefsizsiniz, bu iddiaları ispatlamayan Kılıçdaroğlu da şerefsizdir" diyerek tepki gösterdi.

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