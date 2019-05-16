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Teröristi Meclis’e Tanal aldırmış

CHP’li milletvekili Tanal’dan randevu alarak Meclis’e girip eylem yapmak isterken yakalanan DHKP-C’li teröristlerin gözaltı süresi uzatıldı. Teröristler meclis memurunu rehin almaya çalışırken yakalanmıştı.

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Meclis’te önceki gün sızmaya çalışırken yakalanan DHKP-C’li teröristler Eylem Yücel ile Mulla Zincir’in gözaltı süreleri dört gün uzatıldı. Teröristler eylem için ilk adımı CHP milletvekili Mahmut Tanal ile temasa geçerek gerçekleştirdi. Tanal’ın randevu vermesi sonrasında isimleri randevu listesinde görünen Yücel ile Zincir, ziyaretçi giriş kapısından girdiler. Yücel’in daha önce Meclis’in duvarından atlayarak içeriye girmeye çalışmasından dolayı ‘Meclis’e giriş yasağı’ bulunduğu, bu nedenle de kimlik bilgilerinin sorgulandığı bankoya gitmeden beklediği öğrenildi. 

TANAL TALİMAT VERMİŞ

Zincir ise içeri girip CHP’li Tanal ile görüşerek “Pasaportumu iptal ettikleri için yurt dışına çıkamıyorum. Sağlık sorunlarım var” dediği, Tanal’ın da, “Hukuki sorun, arkadaşlar ilgilensinler” cevabı vererek sorunlarıyla ilgilenilmesi talimatı verdiği bildirildi. 

İçeride bir buçuk saat kalan Zincir’in, daha sonra kapıya tekrar gidip, bu sefer Yücel’i de içeriye sokmaya çalıştığı kaydedildi. Bankoda, giriş yasağı olduğu için Meclis’e giremeyeceği ortaya çıkınca memuru ellerindeki kesici aletle yaralayıp rehin almaya çalışan eylemcileri, diğer polislerin olaya müdahale ederek etkisiz hale getirildiği bildirildi. Yücel’in çantasında, bantlarla sarılmış kabloların olduğu bomba süsü verilmiş sahte düzenek çıktığı belirtildi.

HEDEF MİLLETİN İRADESİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun saldırı girişimini kınadı. Altun “DHKP-C’li iki teröristin TBMM’de gerçekleştirmeye çalıştığı terör eylemi doğrudan millet iradesini hedef alan bir saldırı girişimidir” açıklamasında bulundu. 

CHP, KINAYABİLECEK Mİ?

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş da olayla ilgili “Burası millet iradesinin tecelli ettiği bir yer. Burayı darbeciler ele geçirememişler, DHKP-C’liler hiç geçiremez. CHP, DHKP-C’nin ismini vererek saldırıyı kınayabilecek mi” dedi.

GÜVENLİK SİSTEMİ İYİ İŞLİYOR

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, terör eylemi girişimine ilişkin “Meclisimizde güvenlikle ilgili gerçekten iyi işleyen bir sistem var. Savcılık olaya el koydu, soruşturma şu an devam ediyor. Buradaki, güvenlik görevlisi arkadaşlarımızı tebrik ediyorum, kendilerine hassasiyetleri için teşekkür ediyorum. Giriş yaptıkları andan itibaren kendileriyle ilgili bütün bilgiler, ilgili birimlerimiz tarafından öğreniliyor. Bu şekilde gerekli takipleri yapılıyor” dedi.

BU ŞAHISLARI TANIMIYORUM

CHP’li Mahmut Tanal da teröristle görüştüğünü kabul ederek şöyle konuştu: Şahısları kesinlikle tanımıyorum. Hiç karşılaşmadım. Görüşmemizde yurt dışına çıkış yasağı olduğunu söyledi. 5 veya 7,5 dakika görüştük. 11:09’da girmiş. 12:10 gibi görüştüm. 12:30’da çıkış yapmış.

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