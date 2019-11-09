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Teröristler çocukları işte bu kampta eğitti

Terör örgütü PKK/YPG’den kurtarılan Suriye’nin Rasulayn kentinde yapılan arama tarama çalışmaları sırasında teröristlerin eğitim kampı ortaya çıkarıldı. Zorla silah altına alınan çocuklar bu kampta eğitildi. 

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İç karışıklığın devam ettiği Suriye’de terör örgütü PKK/YPG, Türkiye sınırındaki yerleşim alanlarını işgal etti. İşgalinin ardından buradaki sivilleri göçe zorlayarak demografik yapıyı değiştiren teröristler, kentlerde kalanlara da her türlü baskıyı uyguladı. Aileleri göçe zorlayıp, çocuklarını zorla silah altına alan teröristler, zaman zaman Türkiye’ye yönelik saldırı ve tacizlerde de bulundu. Türkiye, güneyinde oluşturulmak istenen terör koridorunun engellenmesi için yaptığı uluslararası çalışmaların sonuç vermemesi üzerine 9 Ekim günü Barış Pınarı Harekatı´nı başlattı. Rasulayn ve Telabyad kentleri arasındaki 120 kilometrelik hatta karadan ve havadan başlatılan harekat kapsamında her iki kent kısa süre içerisinde teröristlerden arındırıldı. 

YÜZLERCE TÜNEL 

Hayatın normalleştirilmesine yönelik çalışmaların yanı sıra meskun mahal operasyonlarının da sürdürüldüğü adreslerden birisi olan Rasulayn’da, güvenlik güçleri onlarca mayın ve el yapımı patlayıcıyı bularak kontrollü şekilde imha etti. Halen operasyonların devam ettiği yüzlerce tünel ağının bulunduğu Rasulayn’da teröristlerin tuzaklarının imha edildiği bölgelere ise sivillerin geri dönüşü başladı. 

SÖZDE AKADEMİ 

Teröristlere ait çok sayıda mühimmat deposunun da ele geçirildiği Rasulayn’da, Suriye Milli Ordusu’nun yaptığı arama tarama çalışmaları sırasında kentin yaklaşık 1 kilometre dışındaki alanda terör örgütü PKK/YPG´nin öldürülen bir teröristin ismini verdiği sözde akademi de ortaya çıkarıldı. Yapılan araştırmada terör örgütünün askeri bir üssü andıran sözde akademisinde teröristlere her türlü eğitimin verildiği belirlendi. İdare binasının yanı sıra teröristlerin eğitim gördüğü büyük salonların yer aldığı sözde akademide, terör örgütü elebaşı ile görüşlerinin anlatıldığı kitapların yer aldığı bir de kütüphane bulundu. Teröristlerin spor ve silah eğitimi aldığı bölümlerin ortaya çıkarıldığı bölümde aynı zamanda zorla silah altına alınarak eğitim gören çocuk ve diğer teröristlerin eğitim sonunda diplomalarının verilerek mezuniyet töreni yapılan alan bulunduğu da görüldü. Alanın teröristler tarafından ışıklandırılarak ses sistemi ile donatıldığı ve sözde akademide geceleri de teröristlere eğitim verildiği belirlendi. Etrafı kapalı olan ve girmenin imkansız olduğu eğitim alanına geçmiş dönemde Rasulayn’da bulunan ABD ve diğer ülke askerlerinin de geldiği öğrenildi. 

POSTERLERİ PARÇALANDI 

TSK ile birlikte Rasulayn’da kontrolü ele geçiren Suriye Milli Ordusu askerleri kontrol altına aldığı sözde akademide bulunan teröristlere ait fotoğraf ve panoları silahları ile parçaladı. Teröristlerin eğitim alanında tuzaklanmış patlayıcı ve el yapımı patlayıcı araması yapan SMO askerleri, buraya yönelik olası saldırı ihtimaline karşı da eli tetikte görev yapmaya başladı. Ortaya çıkarılan teröristlere ait eğitim merkezinde geçmiş dönemde zorla silah altına alınan çok sayıda çocuğun da eğitim verilerek cephe hattına gönderildiği de öğrenildi.

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