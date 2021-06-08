AK Parti Manisa Milletvekili Aydemir: Teröristler Meclis'e kadar gelmişler

AA 08 Haziran 2021 Salı 17:38 - Güncelleme: 08 Haziran 2021 Salı 17:39

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun sosyal medya hesabında paylaştığı videoda, Filistin'de ölen çocuklara yönelik İsrail'e tepkileri hatırlatarak, "Türkiye'de ölen çocuklar konusunda niye kimse sesini çıkarmıyor?" sözünü eleştirdi.

CHP'li Tanrıkulu'nu, Türkiye'yi İsrail'e benzettiği için kınadığını ve lanetlediğini ifade eden Aydemir, Filistin'de şehit olanların hakkını savunan ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini belirtti. Aydemir, terör devleti İsrail'in, tecrit ettiği Filistinlilerin üzerine çoluk çocuk demeden bomba yağdırdığını dile getirdi.

Aydemir, Türkiye'nin toprak bütünlüğünü korumak, güvenliği sağlamak ve vatandaşların refah seviyesini yükseltmek için mücadele ettiğinin altını çizerek, "Bunu engellemek isteyen kim varsa karşısında milletimizi, güvenlik güçlerimizi buluyor. Türkiye düşmanları, vatan hainleri, teröristler hiç ellerini ovuşturmasınlar. Bizler, 84 milyon biriz, beraberiz, hep birlikte ülkemizi koruruz. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Bu bayrağı hiç kimse yere indiremez, bu milleti hiç kimse bölemez." diye konuştu.

Daha önce bazı milletvekillerinin, "iktidarı seçimle indiremeyeceklerini" söylediğini ve vatandaşları sokağa davet ettiğini hatırlatan Aydemir, "Bu millet, sokağa çıkacağı zamanı çok iyi biliyor. Millet, 15 Temmuz'da sokağa çıkarak, Türkiye'yi bölmek, ülkenin istikrarını bozmak isteyenleri, vatan hainlerini derdest etti ve yargıya teslim etti. Bu milletvekilleri için herhalde yargı, savcılar harekete geçer diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Uğur Aydemir, bu tür söylemlerde bulunan milletvekillerine karşı tepkilerini ortaya koymaları gerektiğini dile getirerek, "Teröristleri dağda arama zamanı artık geçiyor. Çünkü dağdaki teröristleri temizledik. Teröristler Meclise kadar gelmişler; bu ülkeyi, devleti yıkmak istiyorlar. Bunların teröristlerden bir farkı olmadığını düşünüyorum. Bunları kınıyor ve lanetliyorum." dedi.