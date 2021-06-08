İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
08 Haziran 2021 Salı / 27 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6023
  • EURO
    10,4894
  • ALTIN
    523.746
  • BIST100
    1448.81
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • AK Parti Manisa Milletvekili Aydemir: Teröristler Meclis'e kadar gelmişler
Politika

AK Parti Manisa Milletvekili Aydemir: Teröristler Meclis'e kadar gelmişler

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, 'Teröristler Meclise kadar gelmişler; ülkeyi, devleti yıkmak istiyorlar.' dedi.

AA08 Haziran 2021 Salı 17:38 - Güncelleme: 08 Haziran 2021 Salı 17:39
ABONE OL

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun sosyal medya hesabında paylaştığı videoda, Filistin'de ölen çocuklara yönelik İsrail'e tepkileri hatırlatarak, "Türkiye'de ölen çocuklar konusunda niye kimse sesini çıkarmıyor?" sözünü eleştirdi.

CHP'li Tanrıkulu'nu, Türkiye'yi İsrail'e benzettiği için kınadığını ve lanetlediğini ifade eden Aydemir, Filistin'de şehit olanların hakkını savunan ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini belirtti. Aydemir, terör devleti İsrail'in, tecrit ettiği Filistinlilerin üzerine çoluk çocuk demeden bomba yağdırdığını dile getirdi.

Aydemir, Türkiye'nin toprak bütünlüğünü korumak, güvenliği sağlamak ve vatandaşların refah seviyesini yükseltmek için mücadele ettiğinin altını çizerek, "Bunu engellemek isteyen kim varsa karşısında milletimizi, güvenlik güçlerimizi buluyor. Türkiye düşmanları, vatan hainleri, teröristler hiç ellerini ovuşturmasınlar. Bizler, 84 milyon biriz, beraberiz, hep birlikte ülkemizi koruruz. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Bu bayrağı hiç kimse yere indiremez, bu milleti hiç kimse bölemez." diye konuştu.

Daha önce bazı milletvekillerinin, "iktidarı seçimle indiremeyeceklerini" söylediğini ve vatandaşları sokağa davet ettiğini hatırlatan Aydemir, "Bu millet, sokağa çıkacağı zamanı çok iyi biliyor. Millet, 15 Temmuz'da sokağa çıkarak, Türkiye'yi bölmek, ülkenin istikrarını bozmak isteyenleri, vatan hainlerini derdest etti ve yargıya teslim etti. Bu milletvekilleri için herhalde yargı, savcılar harekete geçer diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Uğur Aydemir, bu tür söylemlerde bulunan milletvekillerine karşı tepkilerini ortaya koymaları gerektiğini dile getirerek, "Teröristleri dağda arama zamanı artık geçiyor. Çünkü dağdaki teröristleri temizledik. Teröristler Meclise kadar gelmişler; bu ülkeyi, devleti yıkmak istiyorlar. Bunların teröristlerden bir farkı olmadığını düşünüyorum. Bunları kınıyor ve lanetliyorum." dedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.