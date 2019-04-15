'Teröristlerden bizi kurtarın'

Suriye’nin Telabyad kentinde bir araya gelen Arap, Kürt ve Türkmen aşiretlerinin temsilcileri, düzenledikleri basın açıklamasıyla Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna operasyon düzenlemesini istedi.

ACİLEN TALEP EDİYORUZ

Bölgenin Kandil’den gelen teröristlerin elinde olduğunu ve halka zulüm ettiklerini dile getiren aşiret temsilcilerinin yaptığı açıklamada, “Biz Suriye aşiretleri ve kabilelerinin Arap, Türkmen ve Kürt çocuklarıyız. Biz Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye hükümeti ve Türk ordusuna acil çağrıda bulunuyoruz. Münbiç, Rakka, Haseke ve Deyrelzor’a müdahale etmesini ve topraklarımızı kurtarmasını acilen talep ediyoruz. Bu yolda Türk Silahlı Kuvvetlerini ve Suriye Özgür Ordusu’nu destekliyoruz” dedi.

TOPRAĞIMIZI VERSİNLER

Açıklamada, “Bizim topraklarımızı işgal eden, halkımızın hakkını gasp eden, işkence, tehcir eden, oradaki durumu Kandil’den gelen teröristlerin lehine çeviren ve sözde demokratik devletlerin desteğini alan bu terörist gruplardan kurtarması için Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye hükümeti ve Türk ordusuna sadık kalacağımıza söz veriyoruz. Bunun için gereken her türlü desteği vermeye hazırız. Yeter ki ata yadigarı topraklarımız bu teröristlerin işgalinden kurtarılsın ve halkımız güvenli bir şekilde bu topraklara geri dönsün. Allah muvaffak etsin. Yaşasın Suriye halkının özgürlüğü. Zafer Suriye büyük devriminin olacaktır inşallah” denildi.