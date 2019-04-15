'Teröristlerden bizi kurtarın'
Aşiret temsilcileri, yaptıkları ortak açıklamada Türkiye’nin PKK/PYD terör örgütünden topraklarını geri almasını istedi. Temsilciler, “Bu terörist gruplardan kurtarması için Başkan Erdoğan ve Türk ordusuna sadık kalacağımıza söz veriyoruz” dedi.
Suriye’nin Telabyad kentinde bir araya gelen Arap, Kürt ve Türkmen aşiretlerinin temsilcileri, düzenledikleri basın açıklamasıyla Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna operasyon düzenlemesini istedi.
ACİLEN TALEP EDİYORUZ
Bölgenin Kandil’den gelen teröristlerin elinde olduğunu ve halka zulüm ettiklerini dile getiren aşiret temsilcilerinin yaptığı açıklamada, “Biz Suriye aşiretleri ve kabilelerinin Arap, Türkmen ve Kürt çocuklarıyız. Biz Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye hükümeti ve Türk ordusuna acil çağrıda bulunuyoruz. Münbiç, Rakka, Haseke ve Deyrelzor’a müdahale etmesini ve topraklarımızı kurtarmasını acilen talep ediyoruz. Bu yolda Türk Silahlı Kuvvetlerini ve Suriye Özgür Ordusu’nu destekliyoruz” dedi.
TOPRAĞIMIZI VERSİNLER
Açıklamada, “Bizim topraklarımızı işgal eden, halkımızın hakkını gasp eden, işkence, tehcir eden, oradaki durumu Kandil’den gelen teröristlerin lehine çeviren ve sözde demokratik devletlerin desteğini alan bu terörist gruplardan kurtarması için Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye hükümeti ve Türk ordusuna sadık kalacağımıza söz veriyoruz. Bunun için gereken her türlü desteği vermeye hazırız. Yeter ki ata yadigarı topraklarımız bu teröristlerin işgalinden kurtarılsın ve halkımız güvenli bir şekilde bu topraklara geri dönsün. Allah muvaffak etsin. Yaşasın Suriye halkının özgürlüğü. Zafer Suriye büyük devriminin olacaktır inşallah” denildi.
İDLİB’DE SİVİLLLERE HAVA SALDIRISI
Suriye’de “İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi” sınırları içindeki sivil yerleşimlere gece saatlerinde düzenlenen hava saldırılarında bir aileden 3’ü çocuk 5 sivil yaralandı. Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinden alınan bilgiye göre, saldırılarda bir aileden 3’ü çocuk 5 sivil yaralandı. Muhaliflere ait uçak gözlemevi de sosyal medya hesabında, “Lazkiye’deki Hımeymim üssünden havalanan iki Rus savaş uçağı, İdlib’in Urem el Cuz, Bsenkul ve Cebel El Arbain bölgesinin yakınlarına saldırı gerçekleştirdi” bilgisini paylaştı. Suriye’de hava saldırıları düzenleyen Esed rejimi ile Rus hava kuvvetlerinin bombardımanları kolaylıkla ayırt edilebiliyor. Rus yapımı olan ama teknolojisi eski rejim uçakları, saldırıları yüksek irtifadan yapamıyor. Alçalarak hedefe doğru yaklaşıp sadece geniş alanları vuruyor. Nokta atış yapılmadığı ve kullanılan mühimmat fazla tutulduğu için tahribat geniş bir çevreye yayılıyor. Ayrıca rejim uçakları, saldırı için irtifa kaybederken yüksek ses çıkartıyor. Rus uçakları ise saldırı anında hedefe fazla yaklaşmadığı için sesleri yere ulaşmıyor.
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