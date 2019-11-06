'Terörle mücadele birtakım zihinlerle de devam ediyor'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Fahri Trafik Müfettişleri Değerlendirme ve Eğitim Toplantısı”nın ardından soruları cevapladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Fransa’da Türkiye’yi şikayet etmesini eleştirdiği için kendisine verdiği cevabın hatırlatılması üzerine Soylu, terörle mücadelenin sadece dağda ve sınır ötesinde devam etmediğini ifade ederek, şöyle konuştu:

BEDEL ÖDEMEYE HAZIRIM

“Maalesef terörle mücadelemiz, Türkiye içerisindeki birtakım zihinlerle de devam ediyor. Gidip Avrupa’da bir fırsatını bulup Strazburg’da Türkiye’yi şikayet etmek, Türkiye’nin hukuk ihlalleri yaptığını ortaya koymak, Türkiye’nin terör sıfatıyla görevden aldığı belediye başkanlarını savunmak, onların hapse atılmasının yanlış olduğunu ifade etmek doğruysa ben milletimden özür dilerim, İmamoğlu’ndan da özür dilerim. Bu görevi yapmamın da bir anlamı olmadığını burada bir kez daha ifade ederim.”

Bu milleti ve ülkeyi satmayacakları için söz verdiklerine dikkati çeken Soylu, “Bu ülkeyi, bu vatanı satanlar sebebiyle orada Türkiye’ye şikayet edenler sebebiyle kusurluysam, kusurumu kabul ediyorum. Bedelini neyse de ödemeye hazırım. Bu konularda çekinecek yapımız da söz konusu değil ama benim sorumluluğum var” diye konuştu. Hükümet olarak sorumlulukları olduğunu aktaran Soylu, şöyle devam etti:

MİSKET OYNAMAYA MI GİTTİK

“Bu millet bize sorumluluk vermiş durumda, bu kadar kolay mı? Bu insanlar, niye şu anda Rasulayn’da, Tel Abyad’da varlar? Misket oynamaya mı gittik biz oraya? Bir terör koridoru oluşturmuşlar. Kim oluşturmuş? PYD/PKK. O PYD/PKK’nın Türkiye’deki, içerideki ortakları kim? Kimler bunlar? Konuşmayacağız, etmeyeceğiz, üzerimize saldıracaklar diye söz söylemeyeceğiz. O zaman bırakalım gidelim, 3-5 tane PKK köpeğine bu ülkeyi teslim edelim. Var mı öyle? Bedeli ne olursa olsun söylediğimiz her sözün arkasındayız. Yaptığımız her işin arkasındayız ve arkasında olmaya da devam edeceğiz.”

İmamoğlu, PKK’nın sesi oldu