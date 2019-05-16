Terörle mücadelede Irak’la tam mutabakat
Başkan Erdoğan, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi’yi Ankara’da ağırladı. Kritik görüşmede DEAŞ, PKK ve FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi ve Irak’la askeri işbirliği yapılması kararlaştırıldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’ya gelen Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile Külliye’de baş başa görüştü, birlikte iftar yaptı. Görüşmelerinde, Türkiye ve Irak ilişkilerini tüm boyutlarıyla değerlendirdiklerini ve bölgesel gelişmeleri de ele alma fırsatı bulduklarını bildiren Erdoğan, “Irak’ın siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün korunması, istikrar ve güvenliğin sağlanması Irak siyasetimizin temelini oluşturuyor. Irak’ın zenginliği olan tüm etnik ve dini gruplar Türk halkının dostudur, kardeşidir. Irak’ın uluslararası toplumla ilişkilerini geliştirme yönünde son dönemde attığı adımları memnuniyetle müşahede ediyoruz. Bölgesel rolünü yeniden üstlenmesiyle Irak’ın barış ve istikrara daha önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.
TİCARET HACMİ: Erdoğan, Türkiye’nin Irak ile geçmişten bugüne ekonomik ve ticari alanlarda kapsamlı iş birliklerinin olduğuna işaret ederek, 2003 sonrasında terör ortamında dahi Türk yatırımcıların Irak’tan vazgeçmediğini, Irak’ın yeniden imarına katkıda bulunduğunu dile getirdi. İşçiler ve mühendislerin bu uğurda yeri geldiğinde canlarını verdiklerini, bugün de aynı özveriyle Irak için birlikte çalışmaya hazır olduklarını vurgulayan Erdoğan, “Şu anda bildiğiniz gibi 20 milyar dolarlık bir ticaret hacmini hedeflemiş bulunuyoruz. Bu yeterli değil. Irak’a yapacağımız ziyarette bu hedefi güncellemek durumunda olacağız” değerlendirmesinde bulundu.
İKİLİ İLİŞKİLER: Erdoğan, Irak’a yönelik yatırımları artırmanın yöntemleri üzerinde de gerek ikili gerek heyetler arası görüşmelerde fikir teatisinde bulunduklarını aktararak, şunları söyledi: “Her iki ülke iş adamlarının önündeki engelleri ortadan kaldırabilmek için ahdi zeminin güncellenmesi hususunda dikkat çektik. Irak’ın yeniden imarı konusunda DEAŞ işgalinden en çok zarar gören bölgelerin kaldırılmasına ve Irak’ın güneyine kadar uzanan bir ticaret koridoru tesis edilmesine öncelik verdiğimizi teyit ettik. Irak’ta başkonsolosluklarımızı yeniden faaliyete geçirmek ve tedricen yenilerini açmak suretiyle Irak’ın tüm bölgeleriyle ilişkilerimizi zenginleştireceğiz.”
PETROL HATTI: Enerji sektöründe büyük iş birliği potansiyellerinin bulunduğuna dikkati çeken Erdoğan, “Elektrik alanında Irak’ın yakın vadede ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunabileceğimizi Sayın Başbakana ikili görüşmemde de ifade ettim. DEAŞ tarafından tahrip edilen Kerkük-Ceyhan petrol boru hattının bir an önce faaliyete geçirilmesinin önemine işaret ettik” dedi.
DESTEK VERDİK: Erdoğan, bölgenin önceki yıl kuraklıktan, bu yıl da yoğun yağışların sebep verdiği sellerden etkilendiğini dile getirerek, şöyle devam etti: “Özellikle Türkiye olarak geçtiğimiz yılki kuraklık döneminde Irak’a elimizden gelen desteği sağladık. Değişen iklim ve artan ihtiyaçlar ele alındığında tüm ülkelerin özellikle ilmin, teknolojinin sağladığı imkanları en iyi şekilde kullanmaları mecburiyet haline gelmiştir. Ülkemiz sulama teknolojileriyle artık su yönetimiyle, çevreci uygulamalarıyla suyun idareli kullanımı konusunda önemli mesafe aldı.”
KRİTİM HAMLE: Terörle mücadeleye de değinen Başkan Erdoğan, “DEAŞ, PKK ve FETÖ terör örgütleriyle mücadelemizin kararlılıkla sürdürülmesi ve bu alanda Türkiye-Irak arasında bir askeri iş birliği ve güven anlaşmasının yapılmasının isabetli olacağına aramızda karar verdik ve bunun için de Dışişleri Bakanım, Savunma Bakanım ve İstihbarat Teşkilatı Başkanım üçlü olarak muhataplarıyla bir görüşmeyi en kısa zamanda gerçekleştirecekler” bilgisini paylaştı.
İKİ LİDERLE TELEFON
Abdulmehdi’yi Külliye’de kabul eden Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev ile de telefonla görüştü. Görüşmelerde ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
DÜŞMANLA BİRLİKTE MÜCADELE EDECEĞİZ
Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ise iki ülke arasında bir ticaret hacminin ortak projelerle büyümesini arzu ettiklerini söyledi. Teröre karşı birlikte mücadele etmenin önemine değinen Abdulmehdi, “Yoksullukla mücadele, kalkınmayı sağlama ve gelişmişlik düzeyine ulaşmayı beraber yapmayı arzulamaktayız. Bizler Türkiye’nin bu yolda çok büyük mesafeler kat ettiğini biliyoruz. Ekonomide, teknolojide, savunma sanayinde çok büyük başarılara imza attığını biliyoruz. Şu anda Irak’ın Türkiye’nin sahip olduğu bu fırsatlardan faydalanmasının zamanının geldiğini düşünüyorum. İki ülkenin, iki halkın ve bölgenin çıkarına olabilecek birçok adımı beraber atabiliriz” diye konuştu.
KABUL ETMEYİZ
Hiçbir şekilde Türkiye topraklarına Irak’tan bir güvenlik tehdidi oluşmasını kabul etmediklerini vurgulayan Abdulmehdi, “Bazen gelişmeler doğal olmayan çözümleri de beraberinde getirmekte. Bizler artık olması gereken çözümlerle meselelere yaklaşacağız. Irak’ın maruz kalacağı her hangi bir tehdit veya tehlike aynı zamanda Türkiye’yi de tehdit edecektir. Birbirimizden bağımsız ve kopuk değiliz. Düşmana karşı, bizi tehdit eden unsurlara karşı beraber mücadele etmekteyiz” diye konuştu.
ABDULMEHDİ 21 PARE TOPLA KARŞILANDI
Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi’yi resmi törenle karşıladı. Irak Başbakanı Abdulmehdi’nin makam aracı atlı birlikler eşliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne geldi. Başkan Erdoğan, konuk Başbakan Abdulmehdi’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Abdulmehdi’nin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Abdulmehdi, Muhafız Alayı Tören Kıtası’nı Türkçe, “Merhaba asker” diyerek selamladı.
BAŞ BAŞA GÖRÜŞME
Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Erdoğan ve Abdulmehdi, merdivenlerde Türkiye ve Irak bayrakları önünde gazetecilere poz verdi. Erdoğan ve Abdulmehdi, baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Karşılama töreninde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun hazır bulundu.
IRAK'IN YENİDEN İMARI MASADA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Abdulmehdi’nin, Başkan Erdoğan’ın daveti üzerine resmi ziyaret gerçekleştirdiğini bildirdi. Ziyaret sırasında, terörle mücadele, Irak’ın yeniden imarı, ticaret ve enerji alanları başta olmak üzere Türkiye-Irak arasında işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alındı. Görüşmelerde ayrıca, Türkiye ve Irak’ı yakından ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konularda da fikir alışverişinde bulunuldu.
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