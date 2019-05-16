Terörle mücadelede Irak’la tam mutabakat

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’ya gelen Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile Külliye’de baş başa görüştü, birlikte iftar yaptı. Görüşmelerinde, Türkiye ve Irak ilişkilerini tüm boyutlarıyla değerlendirdiklerini ve bölgesel gelişmeleri de ele alma fırsatı bulduklarını bildiren Erdoğan, “Irak’ın siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün korunması, istikrar ve güvenliğin sağlanması Irak siyasetimizin temelini oluşturuyor. Irak’ın zenginliği olan tüm etnik ve dini gruplar Türk halkının dostudur, kardeşidir. Irak’ın uluslararası toplumla ilişkilerini geliştirme yönünde son dönemde attığı adımları memnuniyetle müşahede ediyoruz. Bölgesel rolünü yeniden üstlenmesiyle Irak’ın barış ve istikrara daha önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

TİCARET HACMİ: Erdoğan, Türkiye’nin Irak ile geçmişten bugüne ekonomik ve ticari alanlarda kapsamlı iş birliklerinin olduğuna işaret ederek, 2003 sonrasında terör ortamında dahi Türk yatırımcıların Irak’tan vazgeçmediğini, Irak’ın yeniden imarına katkıda bulunduğunu dile getirdi. İşçiler ve mühendislerin bu uğurda yeri geldiğinde canlarını verdiklerini, bugün de aynı özveriyle Irak için birlikte çalışmaya hazır olduklarını vurgulayan Erdoğan, “Şu anda bildiğiniz gibi 20 milyar dolarlık bir ticaret hacmini hedeflemiş bulunuyoruz. Bu yeterli değil. Irak’a yapacağımız ziyarette bu hedefi güncellemek durumunda olacağız” değerlendirmesinde bulundu.

İKİLİ İLİŞKİLER: Erdoğan, Irak’a yönelik yatırımları artırmanın yöntemleri üzerinde de gerek ikili gerek heyetler arası görüşmelerde fikir teatisinde bulunduklarını aktararak, şunları söyledi: “Her iki ülke iş adamlarının önündeki engelleri ortadan kaldırabilmek için ahdi zeminin güncellenmesi hususunda dikkat çektik. Irak’ın yeniden imarı konusunda DEAŞ işgalinden en çok zarar gören bölgelerin kaldırılmasına ve Irak’ın güneyine kadar uzanan bir ticaret koridoru tesis edilmesine öncelik verdiğimizi teyit ettik. Irak’ta başkonsolosluklarımızı yeniden faaliyete geçirmek ve tedricen yenilerini açmak suretiyle Irak’ın tüm bölgeleriyle ilişkilerimizi zenginleştireceğiz.”

PETROL HATTI: Enerji sektöründe büyük iş birliği potansiyellerinin bulunduğuna dikkati çeken Erdoğan, “Elektrik alanında Irak’ın yakın vadede ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunabileceğimizi Sayın Başbakana ikili görüşmemde de ifade ettim. DEAŞ tarafından tahrip edilen Kerkük-Ceyhan petrol boru hattının bir an önce faaliyete geçirilmesinin önemine işaret ettik” dedi.

DESTEK VERDİK: Erdoğan, bölgenin önceki yıl kuraklıktan, bu yıl da yoğun yağışların sebep verdiği sellerden etkilendiğini dile getirerek, şöyle devam etti: “Özellikle Türkiye olarak geçtiğimiz yılki kuraklık döneminde Irak’a elimizden gelen desteği sağladık. Değişen iklim ve artan ihtiyaçlar ele alındığında tüm ülkelerin özellikle ilmin, teknolojinin sağladığı imkanları en iyi şekilde kullanmaları mecburiyet haline gelmiştir. Ülkemiz sulama teknolojileriyle artık su yönetimiyle, çevreci uygulamalarıyla suyun idareli kullanımı konusunda önemli mesafe aldı.”

KRİTİM HAMLE: Terörle mücadeleye de değinen Başkan Erdoğan, “DEAŞ, PKK ve FETÖ terör örgütleriyle mücadelemizin kararlılıkla sürdürülmesi ve bu alanda Türkiye-Irak arasında bir askeri iş birliği ve güven anlaşmasının yapılmasının isabetli olacağına aramızda karar verdik ve bunun için de Dışişleri Bakanım, Savunma Bakanım ve İstihbarat Teşkilatı Başkanım üçlü olarak muhataplarıyla bir görüşmeyi en kısa zamanda gerçekleştirecekler” bilgisini paylaştı.

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