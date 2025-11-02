İSTANBUL 21°C / 12°C
  ''Terörsüz Türkiye'' süreci... Bakan Fidan: Terör örgütü PKK Suriye ve Irak'tan da çekilmeli
Politika

''Terörsüz Türkiye'' süreci... Bakan Fidan: Terör örgütü PKK Suriye ve Irak'tan da çekilmeli

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile düzenlediği basın toplantısında, PKK ve benzeri terör örgütlerinin Irak ve Suriye'de işgal ettiği bölgelerden çekilmesinin kritik önem taşıdığını vurguladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'a yaptığı resmi ziyaret kapsamında, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile Bağdat'ta bir araya geldi. Her iki bakan, baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye olarak Irak'ın kalkınmasına güvenliğine yönelik desteğimiz tamdır

Bölgede iş birliğini en üst düzeye çıkarmalıyız

Bölgedeki sorunları bölge ülkeleri olarak çözeriz

Su anlaşması imzalayacağız. Suyun verimli kullanılması adına bu anlaşma oldukça önemli

Artık zamanın ruhu, bölgemizde barış, kalkınma ve karşılıklı iş birliğini gerektiriyor; parçalanmayı, birbirimize rakip olmayı ve çelme takmayı değil.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Terörsüz Türkiye bölge için de önem taşıyor.

PKK'nın fesih kararı önemli bir gelişme. Beklentimiz, örgütün Irak ve Suriye'den de çekilmesidir.

IRAK DIŞİŞLERİ BAKANI, IRAK İLE TÜRKİYE ARASINDA SU KONUSUNDA TARİHİ BİR ANLAŞMA İMZALANACAĞINI SÖYLEDİ

Hüseyin, başkent Bağdat'taki Dışişleri Bakanlığında, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile gerçekleştirilen görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Irak ile Türkiye arasında güçlü tarihi ve coğrafi ilişkilerin bulunduğunu belirten Hüseyin, bunun yanında iki ülke arasında ortak çıkara dayalı ticaret, ekonomi, enerji ve diğer alanlarda ilişkilerin olduğunu ifade etti.

Bakan Fidan ile başta su meselesi olmak üzere birçok başlığı görüştüklerini aktaran Hüseyin, şunları söyledi:

"Ankara'da daha önce su konusunda geniş toplantılar düzenledik ve orada anlaşmalara vardık. Bu anlaşmalar mutabakat zaptına dönüştü. Su yönetimi konusunu içeren tarihi anlaşmaya saatler sonra imzalar atılacak. Bu anlaşma Irak-Türkiye ilişkilerinin tarihinde bir ilk."

Terör örgütü PKK'nın silah bırakma meselesine de değinen Iraklı Bakan, şunları kaydetti:

"Irak olarak, Türk hükümetiyle PKK arasında yürütülen müzakereleri güçlü şekilde destekliyoruz. Bu konuda anlaşmaya varılmasını diliyoruz. Irak topraklarında PKK'ya bağlı silahlı unsurlar var. PKK'nın yönetim kadrosu, örgütün lağvedileceğini duyurdu, silahlı unsurları da lağvedilecek. PKK'lıların bulunduğu Mahmur ve Sincar'da güvenlik ve istikrar için iki tarafın da somut çözüme varmasını diliyoruz."
