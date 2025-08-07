İSTANBUL 30°C / 25°C
Politika

Terörsüz Türkiye'den rahatsız oldu! İmamoğlu cezaevinden Türkiye'yi İngiltere'ye şikayet etti

Rüşvet ve yolsuzluktan tutuklanan eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye'yi İngilizlere şikayet etti. İmamoğlu, İngiliz The Economist dergisinde yayımlanan yazısında dünyanın farklı noktalarından olumlu açıklamalarla desteklenen Türk dış politikasını ve Terörsüz Türkiye sürecini eleştirdi.

HABER MERKEZİ7 Ağustos 2025 Perşembe 23:30
CHP'de Türkiye'yi Batı'ya şikayetler hız kesmeden devam ediyor. The Economist dergisi için yazı kaleme alan İmamoğlu'nun, rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu cezaevinden İngiliz medyasına verdiği demeçte skandal ifadeler yer aldı.

TÜRKİYE'Yİ ADETA İNGİLTERE'YE ŞİKAYET ETTİ

Dünyanın farklı coğrafyalarından büyük beğeni toplayan Türkiye'nin dış politikasını "tepkisel ve tutarsız" olarak niteleyen İmamoğlu, İsrail ve Yunanistan'ın tehditlerini görmezden gelerek "İç siyasi hesaplarla şekillenen ve tepkisel bir nitelik taşıyan Türk dış politikası tutarlılıktan yoksundur" dedi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ RAHATSIZ ETTİ

İmamoğlu ayrıca, Terörsüz Türkiye sürecinde atılan adımları da hedef aldı. Sürecin kamuoyunda açık bir şekilde yürütülmediğini iddia eden İmamoğlu, "Hükümet, açık ve kapsayıcı bir ulusal diyalog başlatmalıydı. Bunun yerine kapalı kapılar ardında müzakereleri tercih etti. Bu da meşruiyet ve güven inşa etme fırsatının heba edilmesine yol açtı" dedi.

İmamoğlu'nun iddiasının aksine kamuoyuyla tüm detayları net bir şekilde paylaşılan Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda farklı partilerden çok sayıda isim yer alıyor.

