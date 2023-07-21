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Politika

Tevkif Göksu, İmamoğlu'na sert çıktı: İstanbul için yaptın mı?

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na karşı gizli toplantı gerçekleştirip, belediye başkanlığı yaptığı İstanbul'la ilgilenmemesine sert tepki gösterdi. Göksu, 'İBB Başkanlığı yapmayan İBB Başkanı 50 günde 200 tane toplantı yaptım diyor. Aynı İBB Başkanı, İstanbul'un en hayati konusu deprem meselesi için İBB Meclisi'ndeki özel oturuma katılmıyor.' dedi..

21 Temmuz 2023 Cuma 23:50 - Güncelleme:
Tevkif Göksu, İmamoğlu'na sert çıktı: İstanbul için yaptın mı?
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İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Ekrem İmamoğlu'nun ortaya çıkan gizli zoom toplantısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tevfik Göksu, özel bir kanalda katıldığı canlı yayında, Ekrem İmamoğlu'nun kendi siyasi çıkarları için yüzlerce toplantı yaptığını itiraf etmesinin altını çizerek, belediye başkanlığı koltuğunda bulunduğu İstanbul için çalışmadığını, bu kadar toplantı İstanbul için yapmadığını vurguladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı değişim talebinde bulunan Ekrem İmamoğlu, partinin üst düzey isimleri ile yaptığı gizli çevrimiçi görüşmenin ortaya çıkması üzerine, "Seçimlerden bu yana bu ve benzeri 200'e yakın toplantı yaptık. Hiçbir gizli tarafı yok. Partinin mevzuları partililerle konuşulur. Partinin yöneticileriyle, parti meclisi üyeleriyle konuşulur. Eski, yeni milletvekilleriyle konuşulur ilçe başkanlarıyla konuşulur, il başkanlarıyla konuşulur. Bundan daha doğal bir şey yoktur" sözleri ile kendini savundu.

Ekrem İmamoğlu'nun kendisine karşı parti içinde gizli toplantılar yaparak düzenlediği değişim hareketini nasıl değerlendirdiği yönündeki soruya Kılıçdaroğlu, "Bu toplantıyı normal bulmuyorum. Etik olarak rahatsız edici olan bazı uygulamalar vardı." şeklinde cevap verdi.

Tevfik Göksu, CHP içinde yaşanan koltuk savaşının, İmamoğlu'na İstanbul'u ve İstanbulluyu unutturduğunun altını çizdi.

"İSTANBUL İÇİN 200 TOPLANTI YAPTIN MI?"

İmamoğlu'nun İstanbul BB Başkanlığını ve İstanbul halkını kendi koltuk sevdası için unuttuğunu belirten Tevfik Göksu, "İBB Başkanlığı yapmayan İBB Başkanı 50 günde 200 tane toplantı yaptım diyor. Aynı İBB Başkanı, İstanbul'un en hayati konusu deprem meselesi için İBB Meclisi'ndeki özel oturuma katılmıyor. İBB Başkanına soruyorum İstanbul için kaç tane toplantı yaptın?" sözlerini kullandı.

AK PARTİ HİZMET VİZYONU İMAMOĞLU'NU PANİKLETTİ

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul BB Başkanı olduktan sonra AK Parti döneminde yapılan vizyon projeler karşısında paniklediğini ifade eden Göksu, "İBB Başkanı koltuğa oturdu, oturduktan sonra baktı her şey yapılmış. Bundan sonra krize girdi, panikledi. AK Parti'den daha öteye vizyon koyamayacağını fark edince, kendisinde öyle bir vizyon olmadığını görünce panikledi. Gelinen süreçte de cumhurbaşkanı yardımcılığı adaylığını kabul etmek durumunda kaldı ve seçim akşamı da vatandaşları kandırdı" dedi.

"HESAP VERMEDEN KAÇMAK İSTİYOR"

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul BB Başkanlığı süresince hiçbir hizmet yapamamasının yanında hesap vermeden kaçmak istediğini dile getiren Tevfik Göksu, "İmamoğlu, İstanbullulara hesap vermeden kaçmak istiyor. İstanbullulara soruyorum 4,5 yılda dün kötüydü bugün iyi oldu dedikleri bir husus var mı?" sözleri ile İstanbul halkına seslendi.

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