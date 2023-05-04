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Politika

The Economist'ten hadsiz kapak! Bakan Çavuşoğlu: Türkiye'nin iç işlerine karışanlarla işimiz olmaz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, The Economist dergisinin Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ifadeleri için, 'Bunlar Türk milleti adına karar veriyorlar ya da Türk milletine akıl vermeye çalışıyorlar.' dedi. Economist'in bir sonraki sayısında yayınlanmak üzere kendisinin de bir makalesi olduğunu söyleyen Bakan Çavuşoğlu, 'Şimdi makalemi geri çekiyorum. Böyle Türkiye'nin hadsiz bir şekilde iç işlerine karışanlarla bizim bir işimiz olmaz.' dedi.

AA4 Mayıs 2023 Perşembe 20:59 - Güncelleme:
The Economist'ten hadsiz kapak! Bakan Çavuşoğlu: Türkiye'nin iç işlerine karışanlarla işimiz olmaz
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Bakan Çavuşoğlu, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası ziyaretinde konuştu.

The Economist'in "2023'ün En Önemli Seçimi" kapağıyla çıkan son sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "diktatör" ifadeleriyle hedef alıp görevden gitmesini savunan dosyasına değinen Bakan Çavuşoğlu, "O kapağın içinde tabii nokta nokta 'Erdoğan gitmelidir' diyor, 'Erdoğan gitsin, gitmelidir' diyor. Bunlar Türk milleti adına karar veriyorlar ya da Türk milletine akıl vermeye çalışıyorlar. Erdoğan niye gitsin? Sana ne zararı var? İngiltere'ye ne zararı var?" diye konuştu.

"BUNLARIN HEPSİ MÜDAHALE ETMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Çavuşoğlu, "Bugün Erdoğan olmasaydı bugün dünya, gıda krizi yaşayacaktı. Bugün Türkiye olmasa Avrupa'nın güvenliği tehlikededir. Neden bir ülkenin iç siyasetine müdahale ediyorsunuz? Almanya neden Yüksek Seçim Kurulu'ndan izin aldığımız noktalarda sandık açmamıza izin vermedi? Bunların hepsi müdahale etmeye çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

- TEPKİ İÇİN MAKALESİNİ GERİ ÇEKTİ

Economist'in bir sonraki sayısında yayınlanmak üzere kendisinin de bir makalesi olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Şimdi makalemi geri çekiyorum. Böyle Türkiye'nin hadsiz bir şekilde iç işlerine karışanlarla bizim bir işimiz olmaz. Ama 14 Mayıs'ta milletimiz bunlara cevabını verecektir." şeklinde konuştu.

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