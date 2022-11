Thodex kurucusu Fatih Özer iade edilecek mi? Bakan Çavuşoğlu'ndan yeni açıklama

Çavuşoğlu, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Olta Xhaçka ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Mevkidaşı Xhaçka ile baş başa ve heyetler arası çok verimli görüşmeler yaptıklarını kaydeden Çavuşoğlu, çalışma yemeğinde de bölgesel konuları değerlendireceklerini söyledi.

Çavuşoğlu, iki ülke arasında çok özel ilişkilerin ve kardeşlik bağlarının olduğunu, 2023'te ortak etkinliklerle ve açıklamalarla diplomatik ilişkilerin 100. yılını kutlayacaklarını ifade etti.

Türkiye'nin Arnavutluk'la ilişkilerini geçen yıl resmi olarak "stratejik ortaklık" düzeyine yükselttiklerini hatırlatan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Arnavutluk Başbakanı Edi Rama arasındaki yakın diyalog ve dostluğun, ilişkileri her zaman güçlü kıldığını vurguladı.

Çavuşoğlu, bugün mevkidaşıyla Siyasi Diyalog Grubu'nun ilk toplantısını da gerçekleştirdiklerini belirterek bu toplantının amacının Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi zirvesinin hazırlıklarını yapmak olduğunu kaydetti.

Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşı Xhaçka ile söz konusu zirvede ele alınacak yenilenebilir enerji, ulaşım altyapısı, ulaşım ağları, savunma sanayisi, siber güvenlik, sağlık ve tarım gibi ana gündem maddelerini değerlendirdiklerini söyledi.

Zirvede imzalanacak belgelerin olduğunu aktaran Çavuşoğlu, bunlardan bazılarının müzakerelerini tamamladıklarını ve bazılarının da üzerinde birlikte çalıştıklarını dile getirdi.

- "Arnavutluk'taki toplam yatırımlara baktığımız zaman birinci sıradayız"

İki ülke arasındaki ticari ilişkilere de değinen Çavuşoğlu, "İkili ticaret hacmimiz ciddi bir şekilde artıyor. Geçen sene yüzde 68 arttı. 853 milyon dolar olmuştu. Bu sene 1 milyar doların üzerine çıkacağı anlaşılıyor." dedi.

Çavuşoğlu, öte yandan Türkiye-Arnavutluk ikili ticaret hacminde Türkiye lehine ciddi bir açığın olduğuna da dikkati çekerek bu hacmin dengeli bir şekilde artmasının önemine işaret etti.

İki ülke arasındaki Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantılarının yapılması için Arnavutluk'tan taahhüt beklediklerini kaydeden Çavuşoğlu, ilgili bakanlıkların ikili ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve ticaret hacminin dengeli şekilde artırılması konusunu görüşeceklerini dile getirdi.

Çavuşoğlu, Türkiye-Arnavutluk ticaret dengesinde Türkiye'nin lehine olan açığı yaptıkları yatırımlarla dengelediklerini vurgulayarak "Biz Türkiye olarak Arnavutluk'taki toplam yatırımlara baktığımız zaman birinci sıradayız. 600'den fazla firmamız Arnavutluk'ta yatırım yapıyor. Her alanda yatırımlar yapıyorlar. Aynı zamanda önemli projeleri de üstleniyorlar." değerlendirmesini yaptı.

Türk firmalarının yaşadığı sorunları mevkidaşıyla paylaştıklarını belirten Çavuşoğlu, Arnavutluk hükûmetinin bu konulara da el atacağını vurguladı.

- "(FETÖ) Bazı kişilerin Türkiye'ye iadesi konusunda da gerekli bilgileri bugün paylaştık"

Çavuşoğlu, mevkidaşıyla savunma sanayi dahil birçok sektörde neler yapabileceklerini değerlendirdiklerini de belirterek "Arnavutluk'un güvenlik ve savunma kapasitesinin geliştirilmesi için gerekli desteğimizi sunacağız." dedi.

İki ülke arasındaki dayanışmanın güçlü olduğunu işaret eden Çavuşoğlu, Arnavutluk'ta yaşanan sel ve deprem felaketlerinde Türkiye'nin her zaman yardım elini uzattığını ifade etti.

Çavuşoğlu, öte yandan mevkidaşıyla görüşmesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) konusunu da gündeme getirdiklerini aktararak "FETÖ okullarıyla ilgili bazı gelişmeler var. Ama biz her zaman kardeş Arnavutluk'a şunu söylüyoruz. FETÖ sadece bizim için tehdit değil, bulunduğu her ülke için tehdittir. Her ülke de bir istihbarat, bir başka üçüncü bir ülke bu FETÖ'yü kullanır. Bize karşı kullanır. Arnavutluk'a karşı kullanır. FETÖ'yle mücadele ederken hangi ülke size müdahale ediyorsa ya da bir telkinde bulunuyorsa bilin ki o ülke sizin aleyhinize de FETÖ'yü kullanıyor demektir." diye konuştu.

FETÖ'nün Arnavutluk'un güvenliği bakımından da önemli olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Bazı önemli adımlar atıldı. Bazı kişilerin Türkiye'ye iadesi konusunda da gerekli bilgileri bugün paylaştık." değerlendirmesini yaptı.

- "(Thodex Kurucusu Özer'in iadesi) Bu şahsın ülkemize iadesini bekliyoruz"

Çavuşoğlu, kripto para borsası Thodex'in Arnavutluk'ta yargılanan kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesi konusunun da gündeme geldiğini söyleyerek "Bugün dördüncü mahkeme görüldü ve beşinci mahkeme 10 Kasım'da olacak. Bu hukuki sürecin tamamlanmasıyla birlikte bu şahsın da ülkemize iadesini bekliyoruz. Çünkü çok sayıda vatandaşımızı dolandıran bir sahtekardır." diye konuştu.

Arnavutluk'la Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği (AB) ve Balkanlardaki iş birliğini de gözden geçirdiklerini ifade eden Çavuşoğlu, iki ülkenin her zaman uluslararası platformlarda birbirini desteklediğinin altını çizdi.

Ukrayna konusunun da çalışma yemeğinde ele alınacağını anlatan Çavuşoğlu, Arnavutluk'un Balkanlarda istikrar için Türkiye açısından önemli bir ortak olduğunu vurguladı.

- "Balkan ülkelerinin Avrupa-Atlantik entegrasyonunu güçlü bir şekilde destekliyoruz"

Çavuşoğlu, Arnavutluk'un AB'ye katılım müzakerelerine başlamasının sevindirici olduğunu da işaret ederek "AB'nin yaşadığımız tecrübelerden dolayı birçok politikasını, müzakereler konusunda bize yönelik politikalarını eleştirsek de Arnavutluk'un ve Balkan ülkelerinin Avrupa-Atlantik kurumlarına entegrasyonunu Türkiye olarak güçlü bir şekilde destekliyoruz." dedi.

Arnavutluk'un Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) dönem başkanlığını başarıyla yürüttüğünü kaydeden Çavuşoğlu, "Arnavutluk'un şu anda içinden geçtiğimiz süreçte BM Güvenlik Konseyi üyesi olarak yaptığı çalışmaları ve katkıları takdirle izliyoruz ve elimizden gelen desteği de vermeye hazırız." dedi.

İki ülkenin Balkanların istikrarına katkı vermeyi sürdüreceğini kaydeden Çavuşoğlu, Arnavutluk'un bölgesel iş birliği konusundaki çabalarını da takdir ettiğini bildirdi.

Xhaçka'ya Arnavutluk'un Antalya Diplomasi Forumuna verdikleri destek için teşekkür eden Çavuşoğlu, Başbakan Edi Rama ve Xhaçka'yı 3. Antalya Diplomasi Forumu'na da resmen davet edeceklerini söyledi.