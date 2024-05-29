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Politika

Ticaret Bakanı Bolat, Belçika'ya gidiyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yarın gerçekleştireceği Belçika ziyareti kapsamında Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) Brüksel Temsilciliğini hizmete açacak.

AA29 Mayıs 2024 Çarşamba 13:37 - Güncelleme:
Ticaret Bakanı Bolat, Belçika'ya gidiyor
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Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Bolat'ın TİM Brüksel Temsilciliğinin resmi açılışını gerçekleştirmek üzere yarın Belçika'ya resmi ziyarette bulunacağı bildirildi.

Bolat'ın ziyaret kapsamında Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ile ikili görüşme gerçekleştirmesi ve Belçika iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelmesinin planlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TİM Brüksel Temsilciliğinin Türk ihracatçıları ile AB kurumları, Avrupa hükümetleri, Avrupa iş dünyası ve uluslararası kamuoyu arasındaki ilişkilerde analiz ve iletişim görevini yürütmesi, AB kurumları, STK'ler AB karar süreçlerinde önemli katkıları olan birçok düşünce kuruluşu nezdinde Türk ihracatçılarını ve Türkiye'yi temsil etmesi, AB üye ülke bakanları, AB parlamenterleri, AB Komisyonu yetkilileri, büyükelçiler ve uluslararası kuruluşların yetkilileriyle düzenli görüşmeler yapması, AB içindeki gelişmeleri yakından takip ederek ihracatçılara bilgi akışını sağlamak amacıyla tüm birliklerin ve sektörlerin ortak hizmeti için çalışmalarına başlaması öngörülmektedir."

  • TİM Brüksel
  • Ömer Bolat
  • Belçika ziyareti

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