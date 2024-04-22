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Politika

Ticaret Bakanı Bolat, Irak'ta ''Türkiye-Irak İş Forumu''na katıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen Türkiye-Irak İş Forumu'na katıldı.

AA22 Nisan 2024 Pazartesi 21:40 - Güncelleme:
Ticaret Bakanı Bolat, Irak'ta ''Türkiye-Irak İş Forumu''na katıldı
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Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, forumun, DEİK ve Irak Ticaret Odaları Federasyonunun organizasyonunda gerçekleştirildiğini belirtti.

İki ülkeden 200'den fazla iş insanının hazır bulunduğu Türkiye-Irak İş Forumu'na Irak Ticaret Bakanı Etir Davud Selman El-Greyri ile birlikte katıldıklarını kaydeden Bolat, "İş Forumunda, işadamlarımıza, Cumhurbaşkanımızın Irak'a ziyaretinde varılan mutabakatlardan da ilham alarak, ortak ticaret ve yatırım projelerinde daha aktif çalışmaları hususunda beklentilerimizi aktardık." ifadesini kullandı.

  • Ticaret Bakanı Ömer Bolat
  • Bakan Bolat
  • Türkiye-Irak İş Forumu

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