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Politika

Ticaret Bakanı Bolat, İsveç'te iş dünyası temsilcileriyle buluştu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İsveç ve Türkiye arasında ilişkilerin gidişatından memnun olduklarını ve iki ülke arasındaki ticari hacmin kısa sürede 5 milyar doları bulacağını söyledi.

AA3 Eylül 2024 Salı 21:41 - Güncelleme:
Ticaret Bakanı Bolat, İsveç'te iş dünyası temsilcileriyle buluştu
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Bolat, İsveç'in başkenti Stockholm'de, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) tarafından Türkiye Yatırım Konferansı kapsamında düzenlenen yuvarlak masa toplantısında iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

Toplantıya, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, DEİK Başkanı Nail Olpak, DTİK İsveç Temsilcisi Mesut Erkan ve çok sayıda İsveç'te yaşayan Türk iş insanı katıldı.

Türkiye ve İsveç ilişkilerinin rayına girdiğini anlatan Bolat, "Siyasal anlamda da ciddi manada yukarı bir çıkış var. İki ülke liderleri iyi anlaşıyorlar, görüşüyorlar. Ticaret de bundan olumlu etkilenecektir. Geçen sene 4,1 milyar dolar ticaretimiz oldu. Bu sene de inşallah o rakamlara ulaşacağız. Hedefimiz kısa sürede 5 milyar doları bulmak. Biz İsveç'te güçlü bir Türk toplumuyuz. Gerek ticaret, gerekse profesyonel serbest meslek sahipleri ve büyük firmalarda yöneticilik yapan kardeşlerimiz var."dedi.

Türkiye'de 82 bin 500 uluslararası yatırımcı bulunduğunun altını çizen Bolat, "Bunların yüzde 65'i Avrupa Birliği ülkeleri, Amerika ve Körfez ülkeleri. Bu şunu gösteriyor 260 milyar dolar Türkiye'ye yardım yaptılar. Bunun üzerinde çok durduk ve İsveç'in dünyaca ünlü markalarına artık ülkemize doğrudan yatırım yapmalarını istedik. Sizler de bizlerle onlar arasında ticaret elçilerimizsiniz. Lütfen bu konulara önem verelim ve bu çerçevede, biz de her zaman yanınızdayız." ifadelerini kullandı.

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