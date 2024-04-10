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Politika

Ticaret Bakanı Bolat, Katarlı mevkidaşıyla görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Katar Ticaret ve Sanayi Bakanı Muhammed bin Hamed bin Kasım Al Sani ile onay süreçleri sonuçlanan Ekonomik Ortaklık Anlaşması ile gelecek döneme ilişkin ticari, ekonomik ve yatırım ilişkilerini değerlendirdiklerini bildirdi.

AA10 Nisan 2024 Çarşamba 12:48 - Güncelleme:
Ticaret Bakanı Bolat, Katarlı mevkidaşıyla görüştü
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Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini ve karşılıklı Ramazan Bayramı tebriklerini ilettiklerini ifade etti.

Görüşmede, Türkiye ile Katar arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirdiklerini vurgulayan Bolat, şunları kaydetti:

"Katarlı muhatabım ile onay süreçlerini sonuçlandırdığımız Ekonomik Ortaklık Anlaşması ile önümüzdeki dönemde ticari, ekonomik ve yatırım ilişkilerimizi daha da derinleştirmek üzere mutabık kaldık. Türkiye-Katar işbirliğinin ülkelerimizin yanı sıra bölgemizin refahına yapacağı katkıya olan inancımız tamdır."

  • ticaret bakanı
  • ticari ekonomi
  • yatırım ilişkileri

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