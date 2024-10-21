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Politika

Ticaret Bakanı Bolat, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile bir araya geldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'yi ziyaret eden Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile Ankara'da bir araya geldi. Bolat, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Ukrayna ile ticari ilişkilerini güçlendirmeye büyük önem verdiğini vurguladı.

AA21 Ekim 2024 Pazartesi 14:36 - Güncelleme:
Ticaret Bakanı Bolat, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile bir araya geldi
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Bolat, sosyal medya hesabından, Sybiha ile Bakanlıkta gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu.

Türkiye'nin Ukrayna ile ticari ilişkilerini güçlendirmeye, karşılıklı yatırımları ve ikili ticaret hacmini artırmaya önem verdiğini belirten Bolat, "Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne her zaman destek veren bir ülke olarak, bölgemizde tesis edilecek bir barışın siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerimizin gelişimine ve Ukrayna'nın yeniden inşası çabaları noktasındaki işbirliğimize pozitif yansıyacağı inancındayız." ifadelerini kullandı.

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