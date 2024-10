Ticaret Bakanı Bolat, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile bir araya geldi

Bolat, sosyal medya hesabından, Sybiha ile Bakanlıkta gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu.

Türkiye'nin Ukrayna ile ticari ilişkilerini güçlendirmeye, karşılıklı yatırımları ve ikili ticaret hacmini artırmaya önem verdiğini belirten Bolat, "Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne her zaman destek veren bir ülke olarak, bölgemizde tesis edilecek bir barışın siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerimizin gelişimine ve Ukrayna'nın yeniden inşası çabaları noktasındaki işbirliğimize pozitif yansıyacağı inancındayız." ifadelerini kullandı.

We met with H.E. Andrii Sybiha, the Minister of Foreign Affairs of Ukraine, who is visiting our country, at the Ministry of Trade today.



As Türkiye, we place great importance on strengthening our trade relations with Ukraine, increasing mutual investments, and expanding our... pic.twitter.com/HFUgWtStip