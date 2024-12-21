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Politika

Ticaret Bakanı Bolat, Yegin ile görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dış ticaretin gelişmesi ve ihracatın artarak devam etmesi noktasında ihracatçılar ve iş dünyasına desteği sürdürerek yakın işbirliği içinde çalışmalara devam ettiklerini bildirdi.

AA21 Aralık 2024 Cumartesi 14:11 - Güncelleme:
Ticaret Bakanı Bolat, Yegin ile görüştü
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Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Uluslararası Yetkilendirilmiş Yükümlü (AEO) Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Altay Yegin ve heyetiyle bir araya geldiklerini belirtti.

Derneğin çalışmalarına ilişkin bilgi aldıklarını kaydeden Bolat, şu ifadeleri kullandı:

"Ticaret Bakanlığı olarak, dış ticaretimizin gelişmesi, ihracatımızın artarak devam etmesi noktasında ihracatçılarımız ve iş dünyamıza desteğimizi sürdürüyor ve yakın işbirliği içinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Türkiye'nin ihracat gücünün artmasının ve dış pazarlardaki erişiminin gelişmesinin ülkemizin geleceği açısından önemli olduğuna inanıyoruz."

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