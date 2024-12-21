Ticaret Bakanı Bolat, Yegin ile görüştü

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Uluslararası Yetkilendirilmiş Yükümlü (AEO) Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Altay Yegin ve heyetiyle bir araya geldiklerini belirtti.

Derneğin çalışmalarına ilişkin bilgi aldıklarını kaydeden Bolat, şu ifadeleri kullandı:

"Ticaret Bakanlığı olarak, dış ticaretimizin gelişmesi, ihracatımızın artarak devam etmesi noktasında ihracatçılarımız ve iş dünyamıza desteğimizi sürdürüyor ve yakın işbirliği içinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Türkiye'nin ihracat gücünün artmasının ve dış pazarlardaki erişiminin gelişmesinin ülkemizin geleceği açısından önemli olduğuna inanıyoruz."