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Politika

Ticaret Bakanı Bolat'tan Malezya'da önemli temaslar

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile Yatırım, Ticaret ve Sanayi Bakanı Tengku Zafrul Aziz, ülkede faal yatırımcılar ve iş insanlarıyla bir araya geldi.

AA11 Şubat 2025 Salı 09:39 - Güncelleme:
Ticaret Bakanı Bolat'tan Malezya'da önemli temaslar
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Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmelerine ilişkin bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programı kapsamında Malezya'da bulunduklarını hatırlatan Bolat, ülkenin Yatırım, Ticaret ve Sanayi Bakanı Aziz ile ikili görüşme gerçekleştirdiğini ve Başbakan İbrahim ile de görüşme imkanı bulduğunu bildirdi.

Bolat, şu değerlendirmede bulundu:

"Görüşmelerde, Türkiye-Malezya ticari ve ekonomik ilişkilerini tüm yönleriyle ele alarak, artan ticaret hacmi ve yatırım ilişkilerimizdeki ivmeyi sürdürmek için atılabilecek adımları ele aldık ve mal ticaretimizin daha dengeli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması için önerileri değerlendirdik. Ayrıca, ürün güvenliği, helal akreditasyon, savunma sanayisi, yatırımlar gibi çeşitli alanlarda ortak çalışmalarımızın artırılmasını kararlaştırdık. Ticaret hacmimizin 10 milyar dolara çıkarılması, Türkiye ve Malezya arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin daha ileriye taşınması için çabalarımızı sürdüreceğiz."

- YATIRIMCI VE İŞ İNSANLARIYLA GÖRÜŞME

Bakan Bolat, Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Malezya Buluşması kapsamında, ülkede faal yatırımcılar ve iş insanlarıyla da bir araya geldiğini aktardı.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da işaret ettiği iki ülke arasında 10 milyar dolar ticaret hacmi hedefine erişmek için atılabilecek adımları, iş insanlarının talep ve önerilerini ele aldıklarını vurgulayan Bolat, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak, ticaretimizin dengeli bir şekilde artırılması ve ticarete konu ürünlerin çeşitlendirilmesi için Malezya'ya yönelik artan ilgiyi teşvik etmeyi sürdürerek Asya pazarına açılan bir kapı olan Malezya'da daha güçlü bir konuma gelmeyi hedefliyoruz."

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