Ticaret Bakanı Pekcan: Rusya'nın gümrüklerine 'know how' veriyoruz Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, gümrüklerin dijitalleşmesi konusunda çok önemli adımlar attıklarını belirterek, 'Bugün, yetkilendirilmiş yükümlülük konusunda Rusya'nın gümrüklerine 'know how' veriyoruz.' dedi.