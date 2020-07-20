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Politika

TİKA'dan Çad'ın Kovid-19'la mücadelesine hijyen malzemesi desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Orta Afrika ülkesi Çad'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelesine destek olmak amacıyla sağlık ocaklarına hijyen malzemesi temin etti.

AA20 Temmuz 2020 Pazartesi 23:52 - Güncelleme: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 23:52
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Başkent Encemine'nin 10 ilçesinde bulunan sağlık ocaklarında düzenlenen törenle, mekanik pedallı el yıkama sistemleri ve sıvı sabun dağıtımı gerçekleştirildi.

Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi'nin kızı Chona Idriss Debi'nin başkanlığında faaliyet gösteren Al Nahda Derneğiyle birlikte başkent Encemine'de okullar ve sağlık ocaklarına halkın ve çalışanların salgından korunması amacıyla toplamda 100 adet mekanik pedallı el yıkama cihazı ve sıvı sabun desteği verildi.

TİKA, 25 Haziran'da da Encemine'deki okullara mekanik pedallı el yıkama cihazı ve sıvı sabun desteği sağlamıştı.

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