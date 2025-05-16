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Politika

Tiran'da yoğun diplomasi trafiği! Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un Başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi kapsamında, liderlerle ile bir araya geldi.

HABER MERKEZİ16 Mayıs 2025 Cuma 16:12 - Güncelleme:
Tiran'da yoğun diplomasi trafiği! Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle bir araya geldi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi'ne katıldı. Erdoğan zirve kapsamında ikili temaslarda da bulunuyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI ALİYEV İLE GÖRÜŞTÜ

Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Arnavutluk'un başkenti Tiran'da temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvenin Genel Oturumu sonrası Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ALMANYA BAŞBAKANI MERZ'İ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zirvenin Genel Oturumu'nun ardından Almanya Başbakanı Merz ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile sohbet etti.

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