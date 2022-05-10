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Politika

Tokayev'den Anıtkabir'e ziyaret

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

AA10 Mayıs 2022 Salı 13:52 - Güncelleme:
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Resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen Tokayev, beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen Tokayev, çelenk bırakıp saygı duruşunda bulundu.

Tokayev, saygı duruşunun ardından beraberindeki heyetle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anıtkabir Özel Defteri'ni de imzalayan Tokayev, deftere şunları yazdı:

"Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle anıyor, köklerimiz bir Türk halkına saygılarımı iletiyorum. Kazakistan ile Türkiye'nin dostluğu daima olsun. İki ülke arasındaki iş birliği gelişmeye devam etsin. Kardeş Türk halkına esenlikler ve bereket diliyorum."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ankara Valisi Vasip Şahin ile beraberindeki heyet, Anıtkabir ziyaretinde Tokayev'e eşlik etti.

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