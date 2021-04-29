AA 29 Nisan 2021 Perşembe 07:48 - Güncelleme: 29 Nisan 2021 Perşembe 07:53

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferansın ikinci günü yoğun geçti.

Konferansın ikinci gününde sabah yapılan ilk oturum ve ikili görüşmelerin ardından TSİ 20.00'ye kadar ara verildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in başkanlık ettiği konferansta, günün son oturumu TSİ 21.30'da sona erdi.

Toplantılara, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Rum Kesimi lideri Nikos Anastasiadis ile garantör ülkeler adına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab katıldı.

Guterres, BM Cenevre Ofisi'nde sona eren ikinci gün toplantılarının ardından konferansa katılan heyet başkanları onuruna gayriresmi akşam yemeği verdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, akşam yemeğine katılan heyet başkanları ile fotoğraf çektirdi.

- CUMHURBAŞKANI TATAR VE DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPTI

Yemeğin ardından Cumhurbaşkanı Tatar ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, konakladıkları otelde konferansın gidişatına ilişkin değerlendirme toplantısı yaptı.

Tatar ve Çavuşoğlu, heyetleriyle yaptıkları ve yaklaşık 40 dakika süren toplantının ardından Cenevre'de bulunan KKTC'li siyasi parti liderleri ve temsilcileri ile bilgilendirme toplantısına geçti.

Öte yandan, konferansın ikinci gününe KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın, Kıbrıs'ta kalıcı çözüm için sunduğu 6 maddeden oluşan öneri damga vurdu.

Cumhurbaşkanı Tatar'ın, Cenevre'deki Kıbrıs görüşmelerinin devam ettiği sırada BM Genel Sekreteri Guterrese'e sunduğu 6 maddelik önerinin Rum basınına sızdırılması tepki çekti.

Basına kapalı gerçekleştirilen 5+1 gayriresmi Kıbrıs konferansı bugün sona eriyor.

BM ise konferansın son programına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.



- 6 MADDELİK ÖNERİ

Cumhurbaşkanı Tatar tarafından Guterres'e sunulan 6 maddelik öneride, iş birliğine dayalı ilişkinin şu ilke ve düzenlemelere dayanması gerektiğine vurgu yapıldı:

1- Genel Sekreter, Güvenlik Konseyinin iki tarafın eşit uluslararası statüsünün ve egemen eşitliğinin güvence altına alındığı bir kararı kabul etmesi için inisiyatif alacaktır. Böyle bir karar, mevcut iki devlet arasında iş birliğine dayalı bir ilişki kurulması için yeni bir temel oluşturacaktır.

2- Yukarıda belirtilen düzenlemeyle iki tarafın eşit uluslararası statüsü ve egemen eşitliği sağlandıktan sonra, BM Genel Sekreteri himayesinde karşılıklı olarak kabul edilebilir bir iş birliği anlaşması oluşturmak için sonuç odaklı ve belli bir zaman aralığına dayalı müzakerelere başlayacaklardır.

3- Müzakereler, iki bağımsız devlet arasındaki gelecekteki ilişkilere, mülkiyet, güvenlik ve sınır düzenlemesinin yanı sıra AB ile ilişkilere odaklanacak.

4- Müzakereler, Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin yanı sıra uygun olduğu hallerde, gözlemci olarak AB tarafından desteklenecektir.

5- Herhangi bir anlaşma bağlamında, iki devlet karşılıklı olarak birbirini tanıyacak, üç Garantör Devlet bunu destekleyecektir.

6- Bu müzakereler sonucunda varılacak herhangi bir anlaşma, iki devlette ayrı olarak eşzamanlı referandumlarda onaya sunulacaktır.