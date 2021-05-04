04 Mayıs 2021 Salı 08:43 - Güncelleme: 04 Mayıs 2021 Salı 09:16

Türkiye, Doğu Akdeniz'deki egemenliğiyle ilgili kararlı adımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler ve MİT Başkanı Hakan Fidan Libya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Türk heyeti, Ulusal Birlik Hükümeti ile temaslarda bulundu. Libya Dışişleri Bakanı ile ortak basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu, "Trablus'a saldırılar karşısında Libya'nın meşru hükümeti, biz dahil bazı ülkeleri dahil etti. Sadece bu çağrıya Türkiye cevap verdi. Güvenlik ve askeri işbirliği mutabakat muhtırası kapsamında Libya'ya sağladığımız destek iç savaş, kardeş kavgası ve insanlık dramını önledi" dedi.

BİRLİĞİ KORUYACAĞIZ

Çavuşoğlu, "Libya'nın bütünlüğü, egemenliği, bağımsızlığı ve siyasi birliğinin muhafazasına önem veriyoruz. Kardeş Libya'ya desteğimizi göstermek, stratejik ortaklığımızı geliştirmek ve ikili ilişkilerimizi ele almak üzere Trablus'tayız" ifadelerini kullandı.

ANKARA'DAN DOĞU AKDENİZ ÇIKARMASI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve MİT Başkanı Hakan Fidan, Trablus'ta Başbakan Abdulhamid Dibeybe ile görüştü.

MISIR'LA NORMALLEŞME İÇİN ÖNEMLİ ADIM

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki bir heyet Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır ile yeni dönem ilişkilerinde ilk ziyaretin mayısta gerçekleştirileceğini belirterek, "Türkiye'den bir heyeti Mısır şu anda davet etti. Mayısın başında ilk haftasında bir heyet gidecek. Bundan sonra ilişkilerimizin normalleşmesi için neler yapmamız gerektiğini açık açık konuşacağız" demişti.