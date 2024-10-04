Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, 24 TV'ye özel açıklamalarda bulunuyor

Bakan Kacır'ın açıklamalarından satırbaşları:

Türkiye Togg ile birlikte 60 yıllık hayaline kavuşuyor. Tanıtımını 2019 yılında Cumhurbaşkanımız Erdoğan yapmıştı.

2020 yılının yaz aylarında pandeminin dördüncü aylarında Gemlik'te Togg üretim tesislerinin temelini attı. 2022 yılı 29 Ekim'de Togg araçları banttan iniş törenini gerçekleştirdik. Bu defa "Bunlar göstermelik tören yapıyorlar. Bu fabrikada üretim olmayacak" diyenler oldu.

2023 yılı Nisan-Mayıs aylarında Togg araçları yollara çıkmaya başladı. Bu defa "Togg'lar İtalya'dan gemilerle getiriliyor, üretilmiyor." diyenler oldu. Şimdi 37 binden fazla Togg var caddelerimizde.

Ben arzu ederim ki milletimizin ortak hedefi olan bu projeye hep birlikte sahip çıkalım. Bu proje Türk milletinin projesi. Türk milletinin yüksek teknolojide paradigma değişimini yakalamak adına iddia sahibi olduğu bir sektörde kendi markasını 60 yıllık bir hayalin ardından gerçekleştirmesi projesi.

Sayın Cumhurbaşkanımızın iddiasıyla bu proje buralara geldi.

Diğer siyasilerin önemli bir kısmı bunun ancak bir hayal olduğunu ifade ettiler. koca koca iş adamlarımızdan dahi maalesef "Ya Türkiye'de zaten otomobil üretiliyor. Yerli markaya ne gerek var?" diyenler oldu. Halbuki biz her zaman şunu söyledik: Fikri hakları bize ait olan bir marka bizim teknoloji yarışına dahil olmamızı hızlandıracak. Bu markanın etrafında teknoloji girişimleri bir araya gelecek. Bu markayla iş birliği yapacak. Belki Togg'dan daha değerli markalar filizlenecek. Biz yarışa iddialı olabilmek adına paradigmanının kırıldığı noktada dahil olmuş olduk. Ama ifade ettiğiniz gibi ancak 7 yıl süren ve adeta bir "babayiğit" arayışına dönüşen bir sürecin sonunda. Bunun adına ister "öğrenilmiş çaresizlik" diyelim ister "öğretilmiş çaresizlik" diyelim. Bu tanımların hepsini milletimiz elinin tersiyle itti.

Milletimiz, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi projelerine, savunma sanayii teknolojilerine sahip çıkmıştır.

T10F GÖRÜCÜYE ÇIKTI!

Ben geçtiğimiz hafta T10F'in test sürüşüne katıldım. T10F aslında mevcut aslında T10X platformuyla aynı platform üzerinde tasarlandı. Genellikle otmobil markaları, bir platform geliştirip bu platform üzerine kullanıcı tercihlerine göre farklı yüzler üretirler.

Togg da halihazırda tüm güvenlik testlerinden geçmiş ana platformunu C sınıfı ama biraz büyücek bir C sınıfı olan T10X'te kullandığı platformun üzerine bu defa sedan/fastback modeli geliştirmiş oldu.

Tabi bu model daha sportif araç beklentilerine uygun olarak tasarlandı. Ben spor modda da test ettim çok seri. Elektrikli araçlardan tork ivmelenme çok yüksektir. Bu da ayrı bir keyif veriyor.

Zaten elektrikli araçlar kullanmaya başladığınızda sessiz olmaları, hızlı ivmelenmeleri ve benzeri özellikleriyle kendilerine çok hızlı alıştırıyorlar. Ben şimdi bir Togg kullanıcısı olarak içten yanmalı benzinli ya da dizel bir araca bindiğimde inanılmaz bir gürültü ve titreşim hissediyorum.

Yıllardır bu araçları kullandık ama elektrikliye binince içten yanmalarla çok pozitif anlamda ayrıştığını görüyorum. Aynı zamanda T10F 80 kilometre daha fazla menzil sunacak kullanıcılara. Elektrikli araç tercihlerinde batarya menzili teme l kriterlerden biridir. Malumunuz T10X'te 520 kilometreye yakın menzil vaadi var. Ama tabi bütün bu istatistikler tüm araçlarda olduğu gibi sabit bir hızda yaklaşık 90 Km/s hızda ve düz yolda yapılabilecek menzil istatistiğidir.

Burada artı 80 kilometreye varan bir menzil hedefi var. Dolayısıyla bu da elektrikli araç tercih edecekler için önemli bir ayrıcalık sunuyor olacak . Burada asıl olay şu: Togg'un hızlı ürün geliştirme kabiliyeti pazar koşullarına beklentilerine hızlı adaptasyon kabiliyeti çok değerli.

Sıfırdan bir marka ortaya çıkıyor.