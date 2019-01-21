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'Trenden inenler bir daha binemez'

Erdoğan: Siyasetin bir hasbiliği bir de hesabiliği vardır. Hasbilik ideal olanıdır. Hesabilik, menfaat çetelerinin hakim olduğu yerdir. Trenden inenler bir daha binemez. Topraklarımıza göz dikenlerin de gözünü çıkarırız.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ordu’da aday tanıtım toplantısında konuştu. İşte Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları: “8 Ağustos 2018 tarihinde Ordu ilimizde toplam 13 adet köprü selden etkilenmiş veya yıkılmıştır. Karadeniz Sahil Yolu’ndaki Cevizdere’yi 48 günde yeniden yaparak trafiğe açtık. İnşaatı devam eden 12 köprünün 9’unu önümüzdeki Mart ayında geri kalan üç adedini de Mayıs ayında tamamlayıp hizmete alacağız. Durmak yok yola devam. Ordumuz kadim tarihi coşkulu denizi birbirinden güzel dereleri ile çok büyük potansiyele sahip bir şehrimizdir. Ordudaki kardeşlerimiz dostlarımız olmayınca biz bu dünyayı ne edelim? Siyasi hayatımız boyunca girdiğimiz her mücadelede ham dolsun Ordulu kardeşlerimizi yanımızda bulduk. Bu vesile ile 2001 yılından beri Ordu teşkilatımızda görev yapmış tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum.” 

MENFAAT ÇETELERİ 

“Siyasetin bir hasbiliği vardır. Hem de hesabiliği vardır. Hasbilik işte ideal olanıdır. Hesabilik, menfaat çetelerinin hakim olduğu yerdir. Ne çektiysek hesabi olanlardan çektik. Ve onlar hep gölgelediler, hep lekelediler ve onlarla da yol yürüyemedik. Onlar yol ve dava arkadaşı olmadılar, yolda bıraktılar. Kimler olabileceğini biliyorsunuz. Yola çıktık, milletvekili oldular, belediye başkanı oldular, bakan oldular, ama trenden indiler. Trenden inenler de bir daha zaten bu trene binemediler ve binemeyecekler. Onun için benim istediğim niye yok? Ne olur bu tür şeyler olmasın.Türkiye’yi 16 yılda 3,5 kat büyütürken, Ordu’ya 21 katrilyon yatırım yaptık. Buralarda ne acılar çekildi. Ne kazalar, ne ölümler yaşadık. Maliyeti yaklaşık 2 katrilyon olan, içinde 11 adet köprü ve 6 adet tünelin olduğu Ordu çevre yolu ve tünellerinin yapımı devam ediyor. Projedeki çift tüp tüneli tamamladık. Projenin kalanını da iki yıla tamamlıyoruz. Ordulu çiftçilerimize 3 katrilyon tutarında destek sağladık.”  

SAHİP ÇIKTINIZ 

“Bu şarkı bana cezaevine gidişimi hatırlattı. Belediyelerimiz iktidar ile el ele olduğu sürece Ordu’nun ayağa kalkışı çok daha farklı olacaktır. 31 Mart’ta iftiracılara, yalancılara bir kez daha veriyor muyuz? Seçimlerde tercihini kullanırken öyle esen rüzgara, baskılara bakmaz. Diklenmez ama dik durur. Doğru bildiği yolda giderken bedel ödemeyi de göze alır. İşte bu Ordu  AK Parti döneminde hep bize sahip çıktı. Ordu, dört bir yanından terör örgütleriyle kuşatılmaya çalışılan Türkiye’nin hedeflerine ulaşması halinde, önümüzde nasıl bir fırsat kapısı açılacağını biliyor. Afrin’in bugün birinci yıl dönümü. Afrin’de şehitlerimiz oldu. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Şimdi gelin hep beraber şehitlerimizin ruhuna birer Fatiha gönderelim.”  

TERÖRİSTLERİ GÖMDÜK

“Afrin’deki komutanlarla görüşmede tüm askerlere seslendim. Biz onlarla Afrin’de bütün terör örgütlerini gömdük, tünellere gömdük. Aynı şekilde Cerablus’ta El Bab’da Gabar’da, Tendürek’te gömdük ve bugünlere geldik. Şehitlerimiz oldu eyvallah. Mesele Türkiye meselesi. Ama biz biliyoruz ki bizim dinimizde şehadetin durumu çok farklı. “Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar diridirler ancak siz bilemezsiniz.” 

BÖLEMEYECEKSİNİZ

“Elimizdeki bu topraklara da göz dikmeye kalkıyorlar. Bizi bölemeyeceksiniz. Topraklarımıza göz dikenlerin gözlerini çıkaracağımızı bilsinler. İçerde dışarda her gün ağız değiştirenlerin, tavır değiştirenlerin aslında neyin peşinde olduğunu Ordu gayet iyi biliyor. Bunun için de Ordu Cumhurbaşkanı’na, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine, AK Parti Belediyeciliğine sahip çıkıyor. Evleri dolaşacaksınız ya onlara söyleyin. Bay Kemal SGK genel müdürüyken hastanelerin durumu neydi? Şu kadar doktor atadık hala atıyoruz Bay Kemal ne yaptı? Biz ilaç kuyruklarında ne çileler çektiğimizi gayet iyi biliyoruz.” 

KOLTUĞU BIRAKAMIYOR 

“Bay Kemal’in oynamaya mecali yok. Hiç yormayın. Ne yapıyor? Koltuğu bırakamıyor. 9 seçim kaybetti hala koltuğu bırakamıyor. Ne eser inşa etmek, ne gönül inşa etmek gibi bir gayeleri var. Biz yatırımlarımızla konuşuyoruz onlar iftiralarıyla konuşuyor. Biz millete hizmetkar olmaya talibiz. Onlar hakaret etmenin, aşağılamanın ve tehdit etmenin çabası içinde. Biz akız, onlar kara; fark işte bu kadar açıktır. Biz milletle yürüyoruz. Onlar terör örgütlerinin yandaşlarıyla yol yürüyor. İşte Avrupa’ya gidiyor beyefendi. AP’te elinde terör örgütü YPG’nin paçavrasıyla resim çektiren terörist ile gidiyor yan yana orada poz veriyor. Bay Kemal, söyle bana arkadaşını söyleyeyim sana kim olduğunu. AK Parti’nin eksikleri hataları yok mu? Elbette var. Ama bizim farkımız, bütün eksiklerimizi arıyoruz, tarıyoruz ve gidermenin gayretine giriyoruz. Bugüne kadar biz milletimizle hiçbir zaman inatlaşmadık. Millete rağmen hiçbir işe kalkışmadık. ”  

İŞTE ORDU BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 

Ordu Büyükşehir Belediye Adayı: Hilmi Güler 

Akkuş: İsa Demirci 

Altınordu: Aşkın Tören 

Aybastı: Beytullah Geçtan 

Çatalpınar: Ahmet Türe 

Çaybaşı: Hüseyin Semiz 

Fatsa: İbrahim Ethem Kibar 

Gölköy: Fikri Uludağ 

Gülyalı: Talip Şen 

Gürgentepe: Yaşar Şahin 

Kabadüz: Yener Kaya 

Kabataş: Yakup Yılmaz 

Korgan: Tuncay Kiraz 

Kumru: Yusuf Yalçova 

Mesudiye: İsa Gül 

Perşembe: Mustafa Saim Tandoğan 

Ulubey: İsa Türkcan 

Ünye: Hüseyin Tavlı 

CUMHUR İTTİFAKI

İkizce: Osman Kaygı (MHP)

Çamaş: Mahmut Ayparçası (MHP)

SİZ EMREDECEKSİNİZ, BİZ YAPACAĞIZ 

“Siz isteyeceksiniz, emredeceksiniz, talep edeceksiniz, biz yapacağız. Siz istikamet göstereceksiniz, hedef tayin edeceksiniz biz yürüyeceğiz. Siz mücadelemize destek vereceksiniz, biz gerekirse canımız pahasına yolumuza devam edeceğiz. İster darbeciler, ister çapulcular, ister dünyanın en büyük güçleri çıksın; yeter ki milletimiz bizimle birlikte olsun Allah’ın izniyle hepsini tepeler geçeriz. Hiç endişe etmeyin. Bu milletin gücünü bilmeyenler, teneke tıngırtısıyla bizi yıldıracaklarını, terörist artıklarıyla teslim alacaklarını sanıyorlar. Onlara yanıldıklarını defalarca gösterdik. 31 Mart’ta bir kez daha göstermeye var mıyız?” 

Başkan Erdoğan, aday tanıtım toplantısının ardından bir simitçiye giderek vatandaşlarla çay içip simit yedi.

YENİDEN BİR DİRİLİŞ ORTAYA KOYMAK İSTİYORUZ

Adayları açıklamadan önce salon dışında kendisini bekleyen vatandaşlara hitap eden  Erdoğan şunları ifade etti: “Hep beraber içerideki toplantıyı fazla geciktirmeden, aday tanıtımını yapacağız. Geçen seçimdeki rekoru kırmanız durumunda bizleri çok memnun edeceksiniz. Ordu şanına yakışanı geçen seçimde yaptı, bu seçimde de yapacağına inanıyorum. Partimizin genel merkezinde şu ana kadar önümüze konan bütün adaylarda GBT denilen güvenlik soruşturmalarını gerek MİT gerek emniyet istihbarat tepeden tırnağa hepsini inceledik.” 

ORDU’YA 21.5 KATRİLYON YATIRIM

“Bu seçimde bizler Ordu’da adeta yeniden bir dirilişi ortaya koymak istiyoruz. Birçok şeyler oldu heyelanlar vs. Hükümetimiz anında orada oldu. Bizler 21,5 katrilyon Ordu’ya yatırım yaptık. Her türlü destekleri verdik. Üniversitesiyle, hastanesiyle her şeyiyle. Bunları vermeye devam edeceğiz. Bunların yer durumu hazır, ihalesini yapıyoruz. Hep beraber içerideki toplantıyı fazla geciktirmeden, aday tanıtımını yapacağız. Geçen seçimdeki rekoru kırmanız durumunda bizleri çok memnun edeceksiniz. Ordu şanına yakışanı geçen seçimde yaptı, bu seçimde de yapacağına inanıyorum.”

BAŞKAN’A SEVGİ

Erdoğan, havalimanına giderken yolda kendisini bekleyen vatandaşlarla bir araya geldi. Çocuklar Erdoğan’a sarılarak bir süre sohbet etti.

İlk anayasa: Teşkilat-ı Esasiye - Tarihte bugün 20 Ocak 1921

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