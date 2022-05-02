Trump, Biden'ı yerden yere vurdu: Telefonlarına bile çıkmıyorlar

Pazar günü Nebraska'da düzenlenen bir mitingde konuşan Donald Trump, Joe Biden yönetimini yerden yere vurdu.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in artık Amerikan liderliğine saygı duymadığını ve bu saygısızlığı nükleer silahlardan bahsederek gösterdiğini belirten Trump, Joe Biden yönetiminin aksine kendi liderliğinden Amerika'nın güçlü olduğunu ve daha önce hiç olmadığı kadar saygı duyulduğunu söyledi.

Trump, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri liderlerinin Biden ile telefon görüşmesini reddettiğine atıfta bulunarak, "Artık diğer ülkelerin liderleri ABD Başkanı'nın telefonlarına bile çıkmıyor." dedi.

Trump , 79 yaşındaki Biden'ın orada kimsenin olmadığı bir noktada boşlukla el sıkıştığını gösteren yakın tarihli bir görüntüsüne de değinerek, "Biden'ın neler olduğu hakkında hiçbir fikri yok." dedi.

"NÜKLEER CEPHANELİĞİ YENİDEN İNŞA ETTİK"

Trump, daha önce kimsenin ABD'ye karşı nükleer silahlardan bahsetmediğini iddia ederek, yönetiminin nükleer cephaneliğini tamamen yeniden inşa ettiğini, çünkü başkalarının da aynı şeyi yaptığını belirtti.

Trump, Putin'in sık sık nükleer silahlarından bahsetmesinin, artık ABD'nin liderliğine saygı göstermediğinin kanıtı olduğunu söyledi.

PUTİN GEÇEN HAFTA YİNE GÖZDAĞI VERDİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dış güçlerin Ukrayna ihtilafına müdahale etmemeleri konusunda uyardı ve Moskova'nın en gelişmiş silahlarının herhangi bir eyleme şimşek hızında bir yanıt vereceğini söyledi. Putin, Rus yetkililerin böyle bir cevaba hazırlanmak için gerekli tüm kararları zaten aldıklarını da sözlerine ekledi.

Bu arada, yakın tarihli bir röportajda, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Trump henüz başkanken Moskova'nın, Sovyetler döneminde imzalanan silah anlaşmalarına bağlı kalma çabalarını geri çevirdiğini söyledi. Lavrov, Trump'ın aksine Biden'ın bu teklifi hemen kabul ettiğini de hatırlattı.

Lavrov, ancak son aylarda durumun, ciddi bir nükleer savaş tehdidinin olduğu noktaya kadar kötüleştiğini de sözlerine ekledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 Şubat'ta Ukrayna'ya askeri saldırı başladıktan birkaç gün sonra, Rusya'ya karşı 'yasadışı yaptırımları' ve Batılı yetkililerin 'saldırgan açıklamalarını' işaret ederek, ülkenin nükleer güçlerinin yüksek savaş alarmına geçmesini emretti.

Star Gazete