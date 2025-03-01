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Politika

Trump-Zelenski tartışması sonrası Ukrayna'dan anlamlı Başkan Erdoğan paylaşımı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da canlı yayında yaşanan tartışmasının ardından Ukrayna Ankara Büyükelçiliği, Zelenski'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğrafını paylaştı.

AA1 Mart 2025 Cumartesi 07:30 - Güncelleme:
Trump-Zelenski tartışması sonrası Ukrayna'dan anlamlı Başkan Erdoğan paylaşımı
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Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasında Oval Ofis'te yaşanan tartışmanın ardından, Zelenski'nin Türkiye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 Şubat'ta Beştepe'de Zelenski'yi karşıladığı anlardan bir kare yer aldı.

Fotoğrafta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yağmur altında konuk Devlet Başkanı Zelenski'yi de altına alacak şekilde bir şemsiye tuttuğu görülüyor.

Paylaşımda herhangi bir ifadeye yer verilmedi.

Söz konusu paylaşım, ABD Başkanı Trump'ın Oval Ofis'te Zelenski ile canlı yayında gergin bir diyalog yaşamasının ardından geldi.

ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski arasında Oval Ofis'te yapılan görüşmede tartışma yaşanmış, bunun üzerine daha önceden planlanan ortak basın toplantısı iptal edilerek Zelenski Beyaz Saray'dan ayrılmıştı.

Tartışma sırasında Trump, Ukrayna liderinin tutumunu eleştirirken, Zelenski de ülkesine yönelik destek beklentisini dile getirmişti.

Başkan Trump, Oval Ofis'teki hararetli tartışmanın ardından Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Zelenski'nin barışa henüz hazır olmadığını savunmuştu.

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