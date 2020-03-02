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Politika

Trump'ın Suriye özel temsilcisi Jeffrey bu gece Ankara'ya gelecek

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffery ve BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geliyor.

İHA02 Mart 2020 Pazartesi09:25 - Güncelleme: 02 Mart 2020 Pazartesi 10:00

Türkiye’nin Bahar Kalkanı Operasyonu’nun akabinde ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye Özel Temsilcisi Jeffery ve BM Daimi Temsilcisi Kelly Crafy Türkiye’ye geliyor. Her iki ismin aynı uçakla geleceği ve gece saatlerinde Türkiye’ye varacağı ifade ediliyor.

ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcis Craft, iki gün önce BM Güvenlik Konseyinde, İdlib ile ilgili artan gerginliğin azaltılmasına yönelik yaptığı konuşmasında, "Askerlerinin ölümüyle sonuçlanan gayrimeşru saldırılara karşılık verme konusunda Türkiye’ye desteğimiz tamdır” ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Türkiye’nin 36 şehidinden sonra ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey’in, Türkiye’ye Patriot satışı için baskı yaptığını ancak Pentagon’un bunu kabul etmediği ileri sürülmüştü.

Kaçak kazı yapan 7 kişi tutuklandı

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