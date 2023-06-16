Trump'tan dikkat çeken Türkiye itirafı

Trump, hakkındaki "devlete ait gizli belgeleri sakladığı" suçlamasıyla yargılandığı dava ile tekrar gündemde. Yargılandığı davada savunması alınan Trump, Türkiye'nin S-400 alımı hakkında da çeşitli itiraflarda bulundu.

Trump, ABD ile Türkiye arasında son zamanların en büyük ayrışmasına sebep olan S-400'ler konusunda ABD Başkanı olarak doğruları itiraf etmiş ve "Obama yönetimi Patriotları satmadı. Türkiye'nin savunması için bu sistemlere ihtiyacı vardı ama hiçbir şekilde satmadılar. Türkiye almak için çok uğraştı ama satmadılar. Bu uzun süre devam etti. Patriot kadar iyi olmayan ama benzer bir sistemi Rusya'dan almak zorunda kalınca herkes bir anda 'tamam o zaman satalım' dedi ama Türkiye buradan almalarına aptalca izin verilmediği için anlaşmayı yapıp çoktan parasını ödemişti." ifadelerini kullandı.