İSTANBUL 27°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Haziran 2023 Cuma / 28 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,5957
  • EURO
    25,821
  • ALTIN
    1484.46
  • BIST100
    5475.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Politika

Trump'tan dikkat çeken Türkiye itirafı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin S-400 alımı hakkında, 'Obama yönetimi Patriotları satmadı. Türkiye'nin savunması için bu sistemlere ihtiyacı vardı ama hiçbir şekilde satmadılar. Benzer bir sistemi Rusya'dan almak zorunda kalınca herkes bir anda ‘tamam o zaman satalım' dedi ama Türkiye buradan almalarına aptalca izin verilmediği için anlaşmayı yapıp çoktan parasını ödemişti.' dedi.

16 Haziran 2023 Cuma 21:31 - Güncelleme:
Trump'tan dikkat çeken Türkiye itirafı
ABONE OL

Trump, hakkındaki "devlete ait gizli belgeleri sakladığı" suçlamasıyla yargılandığı dava ile tekrar gündemde. Yargılandığı davada savunması alınan Trump, Türkiye'nin S-400 alımı hakkında da çeşitli itiraflarda bulundu.

TÜRKİYE İTİRAFI

Trump, ABD ile Türkiye arasında son zamanların en büyük ayrışmasına sebep olan S-400'ler konusunda ABD Başkanı olarak doğruları itiraf etmiş ve "Obama yönetimi Patriotları satmadı. Türkiye'nin savunması için bu sistemlere ihtiyacı vardı ama hiçbir şekilde satmadılar. Türkiye almak için çok uğraştı ama satmadılar. Bu uzun süre devam etti. Patriot kadar iyi olmayan ama benzer bir sistemi Rusya'dan almak zorunda kalınca herkes bir anda 'tamam o zaman satalım' dedi ama Türkiye buradan almalarına aptalca izin verilmediği için anlaşmayı yapıp çoktan parasını ödemişti." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.