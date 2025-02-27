TSK komuta kademesini hedef alan Özel'e MSB'den tepki: Tüm yasal haklar kullanılacaktır

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık'ta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Türkiye'nin milli güvenliği ve çıkarlarını teminat altında tutmanın yanı sıra küresel barış ve istikrarın korunmasına katkıda bulunmaya devam ettiğini belirtti.

Terörle mücadeleye ve hudut güvenliğine ilişkin bilgi veren Tuğamiral Aktürk, şunları söyledi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bekamıza yönelen tüm tehdit ve tehlikelere karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir. İcra edilen terörle mücadele operasyonlarıyla, son bir haftada 44 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece, 1 Ocak'tan bugüne kadar 186'sı Irak'ın, 266'sı Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere etkisiz hale getirilen terörist sayısı 452 olmuştur. Bu vesileyle 20 Şubat'ta Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'yu, Suriye'nin kuzeyinde icra ettiğimiz Bahar Kalkanı Harekatı'nın 5. yıl dönümünde , tüm aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyor, gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz.

Cumhuriyet tarihimizin en yoğun tedbirleri ve tesis edilen kademeli güvenlik sistemiyle uluslararası standartlarda korunan hudutlarımızda, son bir hafta içerisinde 1'i terör örgütü mensubu olmak üzere 90 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 810 olmuştur. Son bir haftada engellenen 1423 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 11 bin 177'ye ulaşmıştır."

- KÜRESEL BARIŞ VE İSTİKRARA KATKILAR

Tuğamiral Zeki Aktürk, TSK'nın birçok coğrafyada başarıyla görev yapmaya, kardeş, dost ve müttefik ülkelerin haklı davalarına destek vermeye ve dünya barışına katkı sağlamaya devam ettiğini kaydederek, "33 yıl önce Hocalı'da acımasızca katledilen soydaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, Azerbaycan Türk'ü kardeşlerimizin acısını paylaşıyor, kederde ve kıvançta yanlarında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Dost ve kardeş ülke Bosna Hersek'in Bağımsızlık Günü'nü ise şimdiden kutluyoruz." dedi.

Filistin topraklarında ateşkesin devam etmesi, adaletin ve hukukun sağlanması gerektiğini vurgulayan Aktürk, İsrail tarafından, Filistin topraklarında yaklaşık 1,5 yıldır çoğunluğu kadın ve çocuk on binlerce insanın katledilmesine kayıtsız kalan uluslararası toplumun kalıcı ateşkes ve iki devletli çözüm için elini taşın altına koyması gerektiğini dile getirdi.

Tuğamiral Aktürk, "Gazzelilerin yerinden edilmesi ve çevre ülkelere gönderilmesi planları kabul edilemez. Uluslararası toplumun yapması gereken Gazze'nin yeniden inşa ve imarına katkıda bulunmak ve Batı Şeria'da huzur ve istikrarın bozulmasının önüne geçmektir." ifadesini kullandı.

- İKİLİ GÖRÜŞMELER

Tuğamiral Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in faaliyetlerine ilişkin de bilgi verdi.

Aktürk, 20 Şubat'ta Somali Savunma Bakanı ile bir araya gelen Bakan Güler'in, 21 Şubat'ta Sierra Leone Büyükelçisini, 24 Şubat'ta Kosova'nın Mamuşa Belediye Başkanı ile Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Sekreteri'ni kabul ettiğini söyledi.

Tuğamiral Zeki Aktürk, şunları ifade etti:

"Sayın Genelkurmay Başkanımız, 24 Şubat'ta ABD Afrika Komutanlığı Komutanı'nı kabul ederek ikili ve heyetler arası görüşmelerde bulunmuştur. 18-20 Şubat tarihleri arasında Birleşik Krallık'a resmi bir ziyaret gerçekleştiren Sayın Hava Kuvvetleri Komutanımız, 26 Şubat'ta İspanya Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı'nı ağırlamıştır. Sayın Deniz Kuvvetleri Komutanımız ise 24-28 Şubat tarihleri arasında Kore Cumhuriyeti'ne resmi ziyaret yapmaktadır. Türkiye-Fransa Stratejik Diyalog Toplantısı'nın üçüncüsü 20 Şubat'ta, Fransa Ordular Bakanlığı Uluslararası İlişkiler ve Strateji Genel Müdürü ve heyetinin katılımıyla Bakanlığımızda yapılmıştır."

- EĞİTİM-TATBİKAT FAALİYETLERİ VE ULUSLARARASI GÖREVLER

Aktürk, TSK'nın eğitim ve tatbikat faaliyetlerinin de aralıksız devam ettiğini bildirdi.

Bu kapsamda, 19 Şubat-14 Mart tarihleri arasında İngiltere'de gerçekleştirilen Cobra Warrior Karma Hava Harekatı tatbikatı devam ettiğini belirten Aktürk, tatbikatta 3 F-16 uçağı ile 54 personelin görev aldığını ifade etti.

Diğer tatbikatlara ve faaliyetlere ilişkin bilgi veren Aktürk, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ayrıca, 22-28 Şubat tarihleri arasında Romanya tarafından planlanıp icra edilen Dacia Tatbikatı'na 1 keşif bölüğümüz ile iştirak edilmektedir. 3-14 Mart tarihleri arasında İtalya'da Dynamic Manta NATO Denizaltı Harekatı, İstanbul ve Polonya'da Loyal Leda NATO Müşterek Kara Harekatı, tatbikatlarına katılım sağlanacaktır. 17-21 Şubat tarihleri arasında, 26 ülkeden 172 katılımcı ile İstanbul Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanlığımızda 'NATO Birleştirilmiş Görev Ağı, Birlikte Çalışabilirlik, Test ve Değerlendirme Çalışma Grubu 57'nci Toplantısı' gerçekleştirilmiştir. Ülkemiz, söz konusu toplantıya ilk defa ev sahipliği yapmıştır. 4'üncü Türkiye-Portekiz Deniz Kuvvetleri İş Birliği Toplantısı 17-20 Şubat tarihleri arasında Lizbon-Portekiz'de icra edilmiştir. Deniz Kuvvetlerimiz ile İspanya Deniz Kuvvetleri unsurları arasında 26 Şubat-1 Mart tarihleri arasında Doğanbey Körfezi'nde F-16 uçaklarımızın da katıldığı İkili Amfibi Harekat Eğitimleri yapılmaktadır."

- NATO

Tuğamiral Aktürk, Azerbaycan'ın Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezine katkı sağlamasına yönelik teknik düzenlemenin 25 Şubat'ta Türkiye, Portekiz, Romanya, Yunanistan ve Azerbaycan temsilcilerinin katılımı ile NATO Müttefik Dönüşüm Komutanlığında imzalandığını kaydetti.

27 Şubat-3 Mart tarihleri arasında NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 görevi kapsamında TCG KEMALREİS ve TCG GÜR gemilerimiz tarafından Katanya/İtalya'ya, NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 görevi kapsamında TCG YZB. GÜNGÖR DURMUŞ ve TCG AYVALIK gemilerimiz tarafından ise Suda/Yunanistan'a liman ziyaretleri yapıldığını dile getiren Aktürk, Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine ait BUTRUNTİ gemisi tarafından 2-5 Mart tarihleri arasında İzmir'e, Almanya Deniz Kuvvetleri unsuru PLANET gemisi tarafından ise 6-9 Mart tarihleri arasında Aksaz'a liman ziyaretleri gerçekleştirileceğini bildirdi.

Aktürk, şunları kaydetti:

"NEXUS ACE kapsamında, 24 Şubat'ta Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı muharip ve destek uçaklarımız ile NATO AWACS uçağının katılımıyla eğitim uçuşu yapılmıştır. NATO Müttefik Hava Komutanlığınca Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri bünyesinde yürütülmekte olan Esnek Caydırıcılık Seçenekleri kapsamında, 25 Şubat'ta Romanya hava sahasında icra edilen Entegre Hava ve Füze Savunma Harekatı faaliyetine 2 F-16 ve tanker uçağımız ile katılım sağlanmıştır. NATO Varlık Gösterme Harekatları kapsamında; bugün hava sahamızda F-16'larımız eşliğinde ABD'ye ait uçaklarla havada yakıt ikmali ve Müşterek Taarruz Kontrolör eğitimleri yapılmaktadır. Bu vesileyle, İstanbul-Kahire seferi için yola çıkan ve 27 Şubat 1914'te Taberiye Gölü yakınlarında uçaklarının düşmesi sonucu şehit olan Türk Havacılığının ilk şehitleri Yüzbaşı Fethi Bey ve Üsteğmen Sadık Beyi, şehadetlerinin 111'inci yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyoruz."

- SAVUNMA SANAYİ VE ENVANTERE YENİ GİREN SİLAH SİSTEMLERİ

Tuğamiral Aktürk, yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin modern ve güçlü savunma ve güvenlik kapasitesinin her geçen gün daha da artırıldığını ifade etti.

"Sayın Kara Kuvvetleri Komutanımız ile Sayın Millî Savunma Bakan Yardımcımız Bilal Durdalı, 24 Şubat'ta Savunma Sanayii Başkanlığı ev sahipliğinde düzenlenen 'Yeni Nesil Araçlar Projesi Sözleşme İmza Töreni'ne katılmıştır." ifadesini kullanan Aktürk, şu değerlendirmede bulundu:

"Sayın Milli Savunma Bakan Yardımcımız Bilal Durdalı, 22 Şubat'ta İstanbul Tuzla'daki Anadolu Tersanesinde gerçekleştirilen ve 8 adet temin edilmesi planlanan 'Yeni Tip Çıkarma Gemisi Projesi' birinci gemisinin denize indirilme törenine de iştirak etmiştir. Proje kapsamında, birinci geminin Kasım 2025'te, son geminin ise Mayıs 2027'de hizmete girmesi planlanmaktadır. Bakanlığımıza bağlı ASFAT tarafından 24 Şubat'ta Bursa Teknik Üniversitesinde düzenlenen 'Gemi İnşaatı ve Denizcilik Teknolojileri Paneli'ne katılım sağlanarak savunma sanayimizin denizcilik alanındaki yenilikleri ile ASFAT'ın kariyer imkanları konusunda geleceğin mühendisleriyle bir araya gelinmiştir. ASFAT tarafından 'Öncülerinin İzinde Hayallerinin Peşinde' adıyla düzenlenen Savunma Sanayi Farkındalık Buluşmaları kapsamında, farklı illerdeki askeri fabrika ve tersanelerimizde gerçekleştirilecek programların ilki yarın Ankara'daki 5'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğümüzde yapılacaktır."

- ÖĞRENCİ VE PERSONEL TEMİNİ

Tuğamiral Aktürk, personel ve askeri öğrenci temin faaliyetlerinin planlandığı şekilde sürdüğünü aktardı.

Milli Savunma Üniversitesine askeri öğrenci temini kapsamında 357 bin 358'i kadın olmak üzere 670 bin 717 başvurunun yapıldığı aday belirleme sınavının 23 Şubat'ta gerçekleştirildiğini hatırlatan Aktürk, "Geçen yıl olduğu gibi bu yıl yapılan sınava da müracaat eden kadın aday sayısının erkek aday sayısından fazla olmasından memnuniyet duyuyor, öğrenci adaylarımıza ve velilerimize teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Aktürk, 24 Şubat'ta başlayan "2025 Yılı Millî Savunma Bakanlığında İstihdam Edilmek Üzere Engelli ve Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananlardan İşçi Temini" başvurularının yarın sona ereceğini bildirdi.

Aktürk, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığınca düzenlenen Bölgesel Kariyer Fuarları kapsamında; 24-25 Şubat'ta Antalya'da, 26-27 Şubat'ta Manisa'da gerçekleştirilen fuarlara katılım sağlanmış ve Bakanlığımızın temin faaliyetleri ile personel alımına ilişkin süreçler anlatılmıştır. Sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, sahip olduğu güçlü imkan-kabiliyetleri ve nitelikli personeliyle her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye, ülkemizin güvenlik ve huzuru için gece gündüz demeden çalışmaya, nitelik ve nicelik olarak her geçen gün daha da güçlenerek üstlenmiş olduğu tüm görevleri büyük bir azim, kararlılık ve başarıyla yerine getirmeye devam edecektir."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamaları sonrasında Kuvvet Komutanlarının suç duyurusunda bulunup bulunmayacağına dair sorular üzerine Bakanlık kaynakları, "Kuvvet Komutanlarımızın şahsını ve genel olarak Milli Savunma Bakanlığımızı hedef alan açıklamalar kabul edilemez. Tüm yasal haklar kullanılacaktır." dedi.

Kaynaklar, ABD'nin Dedeağaç'taki askeri varlığını sonlandıracağına dair haberlerle ilgili şunları ifade etti:

"Bakanlığımız, diğer tüm kurumlar ile eş güdüm içerisinde, ülkemizin çevresinde ve dünyada meydana gelen gelişmeleri takip etmektedir. ABD tarafı da söz konusu iddiaları yalanlamıştır. Ayrıca ABD'den yapılan açıklamalarda Dedeağaç'ın bir askeri üs olmadığı, ABD'nin karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması Çerçevesinde bir askeri üs olarak değil, personel ve ekipman taşımak için bir merkez olarak kullandığı hatırlatıldı."

- SURİYE'DE SON DURUM

Kaynaklar, Suriye'de son duruma ilişkin sorular üzerine, şu bilgileri paylaştı:

"Komşumuz Suriye'de kalıcı bir güvenlik ve istikrarın sağlanabilmesi için, Suriye'nin savunma ve güvenlik kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalarımız, yeni yönetimle yakın işbirliği ve koordinasyon içinde sürdürülmektedir. Bu kapsamda, 4 Şubat'ta Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı ve beraberindeki heyetin ülkemizi ziyareti iki ülke arasındaki ilişkilere yeni ve önemli bir boyut kazandırmıştır.

Egemenlik ve toprak bütünlüğünü desteklediğimiz Suriye'de PKK/PYD/YPG/SDG ve DEAŞ başta olmak üzere hiçbir terör örgütüne yer yoktur. Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürdürülmektedir. Askeri Ataşe görevlendirilmesine yönelik çalışmalar tamamlanmış en kısa zamanda görev yerine katılması sağlanacaktır. Önümüzdeki süreçte ikili askeri ilişkilerin geliştirilmesi kapsamında bakanlığımızdan teknik bir heyetin Suriye'ye gitmesi planlanmaktadır."

Bakanlık kaynakları, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki bazı yerleri vurduğu ve Dürzilere yönelik açıklamasına ilişkin soruya şu cevabı verdi:

"İsrail'in Suriye'nin güneyindeki Dürzilere yönelik herhangi bir tehdide izin verilmeyeceğini açıklaması ve ardından Suriye'nin güneyindeki bazı noktaları hedef almasını doğru bulmuyoruz. İsrail'in bu tutum ve açıklamaları ayrılıkçı gündemlere cesaret vermektedir. Türkiye olarak Suriye'nin toprak bütünlüğünden, bölünmez siyasi birliğinden yanayız. Bu kapsamda Suriye hükümetiyle işbirliğimize kararlılıkla devam edeceğiz."

Yeni Suriye Hükümetinin terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye Ordusu içinde blok oluşturma talebini reddetmesiyle ilgili ise kaynaklar, "Her fırsatta vurguladığımız Suriye'nin birlik ve bütünlüğü ilkesi, sadece toprak bütünlüğünü kastetmemekte, devlet içinde devlet ordu içinde ordu olamayacağına da işaret etmektedir. Suriye'nin tek bir devleti ve tek bir ordusu bulunmaktadır. Devrik rejimin uygulamaları bu kurumları zayıflatmış olsa da bugün için yeniden Suriye'nin kapasitesini inşa etme ve geliştirme kapsamında Suriye Ordusunun ve diğer devlet kurumlarının tekliği ve yeterliliği tesis edilecektir. Türkiye, bu noktada Suriye halkının yanında olmaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

- SURİYE - GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ GÖRÜŞMESİ

Kaynaklar, yeni Suriye hükümetinin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) heyetini kabul etmesine ilişkin sorular üzerine şunları söyledi:

"Yıllardır Suriye'deki çatışmalara ve insani drama kayıtsız kalan GKRY'nin, uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkileri kavramlarını da kullanarak, ayrıca Kıbrıs Adası'nın tek temsilcisiymiş gibi sergilediği bu tutum, kabul edilebilir bir yaklaşım değildir. Suriye Hükümeti kiminle görüşeceğine kendisi karar verir. Diğer taraftan, ülkemizin Suriye'deki yeni yönetim ile özel bir ilişkisi, geleceğe yönelik birçok konuda görüş alışverişi mevcuttur. Suriye Hükümeti'nin bu tip görüşmelerde Türkiye'nin hassasiyetlerini de dikkate aldığını değerlendiriyoruz."

- EUROFİGHTER TEDARİĞİ

Bakanlık kaynakları, Eurofighter tedariğinde son duruma ilişkin soru üzerine de şu bilgileri verdi:

"Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın ihtiyaçları doğrultusunda milli uçağımız KAAN hizmete girinceye kadar gelişmiş teknolojiyle donatılmış modern savaş uçaklarının envantere alınması ve envanterin çeşitlendirilmesi çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda, Eurofighter Typhoon Uçağının tedariğinde, hazırlanan İhtiyaç Tanımı Dokümanı Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı ve BAE Systems Firmasına gönderilmiştir. İlgili firmanın fiyat teklifi beklenmektedir."