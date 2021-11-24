TSK'da oran yüzde 100! ABD ordusunda büyük kriz: Direniyorlar

Haber Global 24 Kasım 2021 Çarşamba 12:53 - Güncelleme: 24 Kasım 2021 Çarşamba 12:53

Askeriyede belki de en önemli şey emir komuta zincirinin sağlıklı işlemesi. Tek vücut gibi hareket eden ordu dünyanın hangi yerinde olursa olsun önce disiplin demek. Askeri disiplin ülkelerin milli güvenliği için inanılmaz derecede önemli. ABD'de ise bu konuda büyük bir sorun yaşanıyor. 'Aşı ol asker' emrine itaat etmeyen binlerce asker olduğu belirtiliyor.

Amerikan ordusu askerlerine aşı olmaları için 28 Kasım 2021 tarihine kadar süre verdi. Bu askerlerin büyük bir bölümü üstlerine hangi gerekçe ile aşı olmadıklarının da bilgisini vermedi. Amerikan Başkanı Biden kamu görevlerine devam etmek isteyen personellerin aşı olması gerektiğini söylemişti. ABD kanunlarına göre işverenler işçilerini aşıya 'genellikle' zorunlu tutabiliyor. (Aksini gösteren bir iki karar da var.)

'DİSİPLİNLERİ İLE GURUR DUYARLAR'

Piyade Kuvvetleri'nin emekli sözcüsü David Lapan, "Piyadeler keşif güçleridir, disiplinleri ve savaşta mücadeleye ilk atılan olmakla gurur duyarlar" değerlendirmesinde bulunuyor. Geçen ay askerlere çok açık bir talimatname gönderilmişti: Aşı ol, askerlikten muaflık belgesi iste veya ordudan atıl.

Bu talimatname ile birlikte piyadelerin başındaki Kumandan David H. Berger bir video mesaj kayda almış ve bu mesaj birliklere dağıtılmıştı. Berger videoda, "Dünyanın herhangi bir yerinde kötü bir şey olursa başkan 'Piyadelerin ne kadar sürede orada olacağını bilmek isterim' diyor. Aşı olmadıysanız bu çok geç olabilir. Her birlikteki piyadelerin aşı olmasına ihtiyacımız var. Çok kalabalık bir kuvvet değiliz ve herkesin görev zamanı geldiğinde hazır olduğunu bilmemiz gerek" değerlendirmesinde bulundu.

AFGANİSTAN'DAN TAHLİYELERİ YAPTILAR

Piyade güçlerinin personel sayısı 183 bin kişi. Bu aktif görevde olan ABD ordusunun üçte birine denk geliyor fakat acil durumlarda hemen piyade güçlerinden faydalanılıyor. Örneğin bu yaz Afganistan'dan tahliyeler gibi karışık görevleri piyadeler üstlendi.

Deniz Kuvvetleri ise yüksek aşılanma oranı ile dikkat çekiyor. ABD Deniz Kuvvetleri'nde aşılanma oranı yüzde 99.7. Piyade komutanlarının mesajına rağmen piyadelerin aşılanan veya aşılanacak olanların toplam oranı yüzde 94'te kaldı. Pentagon ise aşılama oranının artacağını piyadelerin ülkelerini saran tehlikeler konusunda hassas olduğunu vurguladı.

NEDEN AŞI OLMADIKLARINI SÖYLEMİYORLAR

Haber Global'in derlediği habere göre, aşı olmayan piyadelerin neden aşı olmadığına ilişkin bir açıklama yok. Bazılarının tıbbi bazılarının da dini gerekçeler ile aşı olmamış olabilecekleri belirtiliyor.

Hava Kuvvetleri ise dini sebeplerle 4.800 askerin aşı olmayı istemediğini bu talepleri onaylamadıklarını açıkladı. Deniz Kuvvetleri sekreteri Carlos Del Toro aşı olmayı reddeden her piyadenin ayrı ayrı inceleneceğini söyledi. Del Toro, "Hepsini ordudan ihraç etmeyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

ABD'de bazı siyasetçiler ordunun aşıyı zorunlu yapmasını eleştiriyor. Bu ayın başlarında Oklohoma Valisi Kevin Stitt eyaletin Ulusal Muhafızları'nın başındaki kumandanı görevinden almıştı. Kent güvenliğini de korumak üzerine kullanılan Ulusal Muhafızlar'ın aşılanmaması kent sağılığı için de büyük bir sorun çünkü bu muhafızlar halk ile sürekli temas halinde.

Aşı olmayan piyadelerin bir özelliği de genç, fiziksel olarak aktif ve hastalığı çok da umursamıyor olmaları. ABD'de aşı zorunluluğu sadece askerler için değil diğer kamu görevlileri için de gerekiyor. Federal memurlar, sağlık çalışanları da aşı olmak zorunda.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ'NDE DURUM NE?

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde aşı zorunlu olmamasına rağmen aşı olma oranı yüzde 100'e yakın. 440 bin 293'ü asker, 39 bin 540'ı sivil olmak üzere 479 bin 833 personelin görev yaptığı Türk Silahlı Kuvvetleri'nde muvazzaf ve yükümlülerin yüzde 98'i aşılandı. TSK alınan tedbirler sonucu koronavirüs vaka sayılarının azlığı bakımından, dünyadaki ordular içinde ön sıralarda yer aldı. Salgın başından bu yana da TSK'da 3 milyon 243 bin 106 PCR testi yapıldı.