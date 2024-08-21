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Politika

TSK'nın daha fazla askeri üs kurmasından rahatsız oldular

TSK'nın terörle mücadelesinden rahatsız olan DEM Parti, Suriye'deki askeri üslerimizi hedef aldı. DEM Partili Doğan, Türkiye'nin daha fazla askeri üsse ihtiyacı olmadığını ileri sürdü.

21 Ağustos 2024 Çarşamba 17:01 - Güncelleme:
TSK'nın daha fazla askeri üs kurmasından rahatsız oldular
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Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonlar devam ederken terör örgütünün siyasi ayağı DEM Parti, Türkiye'nin terörle mücadelesinden rahatsızlığını bir kez daha ortaya koydu.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin genel merkezinde devam eden Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin terörle mücadelesine öncülük eden askeri üsleri hedef alan DEM Partili Ayşegül Doğan, skandal sözler sarf etti.

Türkiye'nin daha fazla askeri üsse ihtiyacı olmadığını ileri süren Doğan, "Türkiye'nin daha çok askeri üsse ihtiyacı yok. Orta Doğu'da da daha çok askeri üsle sorunlar çözülemez. Askeri ya da sınır ötesi operasyonlara ilişkin iştahı kabartarak değil. O yüzden bir kez daha DEM Parti olarak diyoruz ki askeri üs kurarak Türkiye güç tahkim edemez" ifadelerini kullandı.

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