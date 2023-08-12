TSK'nın Somali'deki başarısı birçok ülkeyi harekete geçirdi: Bizim de ordumuzu eğitin

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TSK'nın Somali'de yürüttüğü askeri eğitim ve sonrasında diğer ülkelerden gelen taleplere ilişkin açıklamada bulundu.

Türkiye'nin Afrika politikasının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın direktifleriyle çok hızla geliştiğini belirten Bakan Güler, "Dışişleri Bakanlığı ile çalışıyoruz. Bunun yanında TİKA orada, Yunus Emre Enstitülerimiz orada, THY orada ayrı bir boyut. Sağlık turizmi nedeniyle bazı liderler dahil ülkemize gelen Afrikalı sayısı her geçen gün artıyor. İstanbul Havalimanının fonksiyonunu da unutmamak lazım. Afrika'nın neresine gidecekseniz önce İstanbul'a geliyorsunuz. Buradan istediğiniz Afrika ülkesine aktarma yapıyorsunuz. Dışişleri Bakanlığımızın Afrika'da çok ciddi çalışmaları var. 44 ülkede Büyükelçiliğimiz var. Bizim de Askeri Ataşe sayımız 19 ama bunlar 29 ülkeye akredite olarak görev yapıyorlar. Afrika'da en fazla faaliyetimizin olduğu ülke Somali. Bizim orda bir eğitim üssü diyebileceğimiz tesislerimiz var. Onun içinde Harp Okulu, Astsubay Okulu ve eğitim imkânları var. Dışişleri Bakanlığımızın da çok güzel bir Büyükelçilik kompleksi var" dedi.

TSK'NIN SOMALİ'DEKİ BAŞARISI BİRÇOK ÜLKEYİ HAREKETE GEÇİRDİ

TSK'nın yetiştirdiği Somalili komandoların terörle mücadelede çok başarılı olduğunu aktaran Bakan Güler, "Somali'de 2018'e kadar terör örgütü El-Şebap (Havarij) çok hakim bir konumdaydı. 2018 yılında biz El-Şebap (Havarij) ile savaşacak askerleri eğitme kararı aldık ve onları Türkiye'ye Isparta'daki Dağ Komando okuluna taşıdık. Burada onlara 3 aylık komando eğitim verdikten sonra silah ve teçhizatını da vererek kendilerini ülkelerine gönderdik. Bu sene 4'üncü dönem mezunlarını vereceğiz. Bu yetiştirdiğimiz komandolar, terörle mücadelede çok başarılı oldular. Bizimle görüşmeye gelen birçok Afrika ülkesi Somali'deki eğitim modelinden kurmamız için talepte bulunuyorlar" ifadelerini kullandı.

Somali'nin kadın askerlerin eğitimi için de Türkiye'den talepte bulunduğunu kaydeden Bakan Güler, "Somali'de şimdi "Kız çocuklarımızın askeri eğitimi için ilk defa bir girişimde bulunmak istiyoruz. Bunun da Türkiye'ye olan güvenimiz nedeniyle sizin tarafınızdan yapılmasını arzu ediyoruz." dediler. Subay/Astsubay Okulu için söylüyorlar. Onlar için oraya kadın subay ve astsubaylarımızı da götürürüz. O konuya da başlayacağız. Bu konuda da onlara yardımcı olacağız" dedi.