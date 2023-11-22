TSK'ya tahsis edilen havaalanından kalkan SİHA'larla bölge denetim altına alındı

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bir takım ziyaretler için geldiği Bilecik'te ilk olarak Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Gazi'nin kayınpederi, devletin manevi kurucusu Şeyh Edebali'nin türbesini ziyaret etti. Ardından Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ü ziyaret eden Tatar, son olarak Şeyh Edebali Üniversite 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Tatar'a üniversite tarafından 'Fahri Doktora Diploması' verildi.

"1571 KIBRIS'IN FETHİ BU COĞRAFYAMIZDAKİ VARLIĞIMIZIN TARİHİDİR"



KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Bilecik tarihi bir bölge, tarihi bir kent. Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş öncesinde yapılan o önemli çalışmalar ve Ertuğrulgazi, Osmangazi ve şu anda üniversitemizin de ismini taşıyan Şeyh Edebali Hazretleri burada yaşamış. Osmanlı İmparatorluğunun kuruluşu ve Selçuklulardan sonra 1453'te İstanbul'un fethi süreci vardı. Ama hiçbir zaman 1571'de unutmuyoruz. 1571 Kıbrıs'ın fethi bu coğrafyamızdaki varlığımızın tarihidir. 80 bine yakın şehit verilerek fethedilen Kıbrıs amaç elbette o zamanın 24 milyon kilometre olan dev imparatorluğun güvenliği için alınması gerekiyordu, alınmıştı. Kıbrıs'ın kuzeyindeki Türk devleti egemen bir devlet olarak yoluna devam etmek zorundadır. Orada farklı zihniyetlerin, farklı bir takım amaçlarla dolanmaları ve bizlerin emniyetini, güvenliğini olumsuz etkilemelerini herhalde büyük millet müsaade etmez" dedi.

"TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNE TAHSİS EDİLEN HAVAALANINDA İHA'LAR VE SİHA'LARLA AKDENİZ'İN TÜMÜNÜ DENETLEYEBİLİYORUZ"



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konuşmasının devamında, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Türk Silahlı Kuvvetlerine tahsis edilen havaalanında İHA'lar, SİHA'lar Akdeniz'in tümünü denetleyebiliyorlar. Kıbrıs meselemizi yıllardan beri sürdürmekteyiz. Türkiye ile bu dava müşterek ve ortak bir davadır. Zaten hepimizin kökleri Anadolu'dadır. Elbette uluslararası sorun devam ediyor. Rum ve Yunanlılar hiçbir zaman bu uzun tarihte Kıbrıs'ı yönetmemiştir. Bunlar hep bir planın, programın parçasıydı. Bilecik'te az önce müzede gördük. 2. Selim zamanında Kıbrıs'ın nasıl fethedildiğini. Bir tarafta donanma yakılmış ama ne demişler "Siz bizim saklımızı kestiniz, biz sizin kolunuzu kestik" Sakal büyür kol büyümez. Ondan sonra Kıbrıs 1 yıl süren savaşlarla fethedilmiş. 1 Ağustos 1571'de Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi kurulur. Bu vakıf bizler için çok önemlidir. Binlerce aile malını mülkünü devretmiş ve vakıf idarecileri bu mallardan mülklerden kira vererek okul, ibadet yerleri gibi yararlı şeyler yapmışlar. Benim mücadelem gördüğünüz gibi bir Türklük mücadelesidir. Kıbrıs meselesi hepimizin meselesidir. Biz bu meseleyi sonuna kadar başımız dik, egemenlik temelinde yürütmenin zorunluluğu içerisindeyiz. Yoksa kaybederiz. Kaybettiğimizde Türkiye'nin güney sahiller ide tehlikeye girer. Ne demişti Mustafa Kemal Atatürk; 'Kıbrıs asla düşman eline geçmemeli geçerse ikmal yolları kapanır' demişti. Kimsenin gücü Türkiye ve Kıbrıs arasındaki bağı koparmaya yetmeyecektir" diye konuştu.

"ÜNİVERSİTEMİZ, SIRALAMASI EN ÇOK ARTAN 11'İNCİ ÜNİVERSİTE OLARAK LİSTEDE 15 SIRA BİRDEN YÜKSELMİŞTİR"



Şeyh Edebali Üniversite Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir de konuşmasında, "Üniversiteler; bilimin, akademik çalışmaların merkezi olmanın yanı sıra sosyal ve kültürel yaşamın da lokomotifi olan eğitim kurumlarıdır. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi olarak yaptığımız tüm çalışmalarda ilimizin ve bölgemizin menfaatlerini; öğrencilerimizin daha nitelikli bir eğitim alarak bizleri ülkemizin gelecek hedeflerine bir adım daha yaklaştırmalarını amaç ediniyoruz. Üniversiteler, akademik anlamda eğitim veren en yüksek eğitim kurumlarıdır. Buradan hareketle Üniversitemizin dünya ölçeğindeki bazı verileri bizleri mutlu etmenin yanı sıra daha üst sıralara çıkabilmek adına motive etmektedir. Bilimsel üretkenliğin sayı ve kalitesini belirleyen göstergeler olan makale, atıflara ve çeşitli kriterlere dayalı bir sistem kullanan URAP, 15 göstergeye göre üniversiteleri sıralarken; Makale sayısı, öğretim üyesi başına düşen makale sayısı, atıf sayısı, toplam bilimsel doküman sayısı, doktora öğrenci oranı, TÜBİTAK'tan alınan proje sayısı gibi kriterleri göz önünde bulundurmaktadır. Üniversitemiz, sıralaması en çok artan 11'inci üniversite olarak listede 15 sıra birden yükselmiştir" dedi.

"TÜRKÜN BEDENİ ANADOLU İSE KALBİ DE KIBRIS'TIR"



Bilecik Valisi Şefik Aygöl ise "Bilecik'in manevi önderlerinden Şeyh Edebali'nin ismini taşıyan, eğitim ve bilim yuvamız üniversitemizin çok kısa sürede önemli başarılarına tanıklık ettik. Bu başarılar sayesinde tarım, sanayi, turizm ve eğitimle de adından söz ettirmiştir. 1 milyar doların üzerinde ihracat hacmine sahip 8 organize sanayi bölgesine ev sahipliği yapan Bilecik, 4 coğrafi bölgede toprağı olan tek il olarak verimli topraklarıyla da mega kentleri besleyen bir tarım şehridir. Bunların yanı sıra başta mermer olmak üzere, zengin yeraltı kaynaklarıyla Bilecik, doğal güzellikleri, tarihi yapıları, kültürel birikimi ve inanç turizmi potansiyeli ile değerini korumaktadır. Her yönüyle bereketli bu toraklar, Osmanlı devletinin beylikten cihan imparatoruna uzanışın müjdelendiği kadim topraklardır. 107 yıl önce Çanakkale'de, 102 yıl önce Sakarya'da ve 49 yıl önce Kıbrıs'ta canını ortaya koyarak bağımsızlığı için savaşan Türk ulusunun vatan sevgisidir. Bu sevgiyi bölmek ve hatta yok etmek isteyenlere en güzel cevabı Türk halkı birlik ve beraberlikleriyle 49 yıl önce Kıbrıs Barış Harekatı ile çok net bir şekilde vermiştir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti arasında atalarımızın mücadeleleriyle oluşturulan bu sevgi ve kardeşlik bağı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün üstün gayretleriyle sürdürülmüştür ve cumhuriyetimizin 100'ünü yılında Türkiye yüzyılında sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyib Erdoğan'ın önderliğinde güçlü bir şekilde devam etmektedir. Kıbrıs halkıyla olan kardeşliğimiz ne pahasına olursa olsun geçmişten aldığımız güçle yaşatmaya devam edeceğiz. Türkün bedeni Anadolu ise kalbi de Kıbrıs'tır" dedi.