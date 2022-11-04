Tuğgeneral'den çarpıcı yorum: Tehditlere karşı Türk askerine güveniyorlar

Türk Silahlı Kuvvetlerinin birçok kademesinde görev yaptıktan sonra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Özel Kalem Müdürlüğüne getirilen Tuğgeneral Albasan, "Orta Doğu'da Türk Askeri Misyonu" başlıklı kitabı kaleme aldı.

Kitabında, Mehmetçiğin teröristlerle mücadelesini Orta Doğu'nun tarihsel süreci içinde anlatan Albasan, Kosova'dan Somali'ye, Bosna'dan Katar'a, Irak ve Suriye'nin kuzeyinden Azerbaycan'a ve Libya'ya kadar son 20 yılda cereyan eden olaylara da yer verdi.

Kitapta, Türklerin İslamiyet'i kabullerinden çok önce Orta Doğu'ya gelişleri, Araplarla temasları ile Selçuklu ve Osmanlıların İslamiyet'e yaklaşımının Müslüman toplumların günümüzdeki varlığının asli unsuru olmasına yönelik tespitler ile bölgede yaklaşık bin yıldır devam eden Selçuklu, Osmanlı Türk devlet geleneğinin, son dönemde Azerbaycan, Kosova, Bosna, Katar, Somali, Irak ve Suriye'nin kuzeyi ile Libya'daki faaliyetler aracılığıyla devam ettirilmesi de anlatıldı.

Tuğgeneral Remzi Albasan'ın, "Orta Doğu coğrafyasının Türk askerini kendilerine yönelik tehditlere karşı bir teminat olarak gördüğü" değerlendirmesinde bulunduğu kitapta, Orta Doğu coğrafyasından Osmanlı'nın 1918'de çekilmesiyle yaşanan huzursuzluklar ve otorite boşluğunun bugün PKK/PYD-YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin ortaya çıkmasına neden olduğu görüşünü de kitabında vurguladı.