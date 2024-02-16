Tunç Soyer'den CHP yönetimine zehir zemberek sözler: Ahlaklarından vazgeçtiler

Türkiye 31 Mart seçimlerine doğru giderken genel seçimlerden bu yana sıkıntılarla boğuşan CHP'de sular bir türlü durulmuyor.

Ekrem İmamoğlu'nun genel başkan gibi davranması ve belediye başkanlarını atamada söz sahibi olması parti içerisindeki çatlağı giderek büyütüyor.

CHP'deki bazı mevcut belediye başkanları aday gösterilmeyince genel merkeze kazan kaldırdı. Kuşkusuz bu isimlerin en başında ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer geliyor.

Soyer, İzmir'de kendisi yerine Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın aday gösterilmesi sonrasında her geçen gün genel merkezi hedef alan açıklamalarda bulunuyor. Son olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ile bir araya geldiği kahvaltıda konuşan Soyer, "Bu yolculukta ihanet edenler oldu, arkadan hançerleyenler oldu. Onlar için üzülüyorum. O sahip olmak istedikleri unvan, makam neyse, onun için aile terbiyelerinden, ahlaklarından vazgeçiyorlar, çok yazık. Hayat ondan ibaret değil ki... Hayatı ıskalamak çok üzücü." şeklinde konuştu.

"Asla sevinmesinler, yıkılmadım ve yıkamadılar." diyen Soyer, "Çocukluk yıllarında taşıdığım heyecanı, bu memleket için duyduğum aşkı, bu ülkenin aydınlık geleceği için duyduğum heyecanı şu kadarcık engelleyemediler. Yine yüzüm gülmeye devam edecek, mücadele etmeye devam edeceğim. Sonuna kadar böyle olacak, hiç boşuna sevinmesinler. Asla yıkamadılar, yıkamayacaklar.' ifadelerini kullandı.