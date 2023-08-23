İSTANBUL 33°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ağustos 2023 Çarşamba / 7 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,2011
  • EURO
    29,4831
  • ALTIN
    1663.61
  • BIST100
    7762.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Tunç Soyer'e yargı dersi! Tarım arazileri işbilmezlerden kurtarıldı
Politika

Tunç Soyer'e yargı dersi! Tarım arazileri işbilmezlerden kurtarıldı

İzmir'in en başarısız belediye başkanı olarak anılan ve hükümetin tarım politikalarını eleştiren CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in tarım arazilerini imara açma planı yargıya takıldı. Dosyayı inceleyen İzmir 1. İdare Mahkemesi düzenlemeyi iptal etti.

Sabah23 Ağustos 2023 Çarşamba 10:15 - Güncelleme:
Tunç Soyer'e yargı dersi! Tarım arazileri işbilmezlerden kurtarıldı
ABONE OL

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yıllarca her fırsatta "Başka bir tarım mümkün" diyerek, hükümetin tarım politikalarını eleştirdi. Sabah'ın haberine göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi ise 2021 yılında, 25 bin ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planında yaptığı düzenlemeyle, tarım alanlarının imara açılmasının yolunu açtı.

Mahkemeye başvuran Şehir Plancıları ve Mimarlar Odası İzmir Şubeleri ise düzenlemenin tarım arazilerine olan etkilerine dikkat çekerek iptalini istedi. Dosyayı inceleyen İzmir 1. İdare Mahkemesi ise düzenlemeyi iptal etti. Mahkemenin iptal kararı doğrultusunda söz konusu plan notu değişikliği yeniden düzenlenerek askıya çıkarıldı.

ESKİ UYGULAMAYA GERİ DÖNÜLDÜ, TARIM ARAZİLERİ KURTULDU

Büyükşehir Belediyesi tarafından yayımlanan plan notu açıklama raporunda; Yapılan plan uygulama hükümleri değişikliği ile 25 bin ölçekli Planların Plan Uygulama Hükümlerinin Dikili Tarım Arazilerinde "Hayvancılık Amaçlı Yapı/Tesis" yapılamayacağına ilişkin ifadesi ile söz konusu hükümlerin Tarımsal Amaçlı Yapılar maddesindeki yapılaşmaya ilişkin minimum parsel büyüklüğünün 5 bin m² olması koşuluna yönelik ifadenin kaldırıldığı hatırlatıldı.

Ancak, söz konusu bu plan uygulama hükümleri değişikliğinin iptali istemiyle Belediye aleyhine İzmir 1 ve 3. İdare Mahkemelerinde açılan davalar sonucu dava konusu işlemin mahkemece iptal edildiğine dikkat çeken raporda mahkemenin iptal gerekçeleri doğrultusunda dava konusu uygulamanın iptal edilip tekrar eski uygulamaya geri dönüldüğünü ifade edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.