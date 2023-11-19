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Politika

CHP'de İzmir kavgası! Tunç Soyer'in koltuğu sallanıyor: Akıbeti anketlere kaldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İzmir'de 'anket var' açıklamasının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in adaylığı tehlikeye girdi. Soyer'in anketlerden geçer not alıp alamayacağı da merak konusu oldu. Yerel bir internet sitesine açıklamalarda bulunan Tunç Soyer ise 'İzmir'de bir başkan arayışı vefasızlık değil mi?' sorusuna 'Onu bilemem. Yalnız ciddi olarak bunu hak etmediğimi düşünüyorum' dedi.

Sabah19 Kasım 2023 Pazar 12:40 - Güncelleme:
CHP'de İzmir kavgası! Tunç Soyer'in koltuğu sallanıyor: Akıbeti anketlere kaldı
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Sabah'ın haberine göre; Ulusal bir televizyon kanalında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Özel, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Mansur Yavaş ve Aydın'da Özlem Çerçioğlu'nun adaylıklarının Kemal Kılıçdaroğlu tarafından ilan edildiğini hatırlattı.

Özel, "Kemal Bey'in beyanları zaten anketlerle de destekleniyor. Onların adaylıklarında bir sorun olmayacağını düşünüyorum. Ama geri kalan 8 büyükşehirde, gelecek Pazartesi alacağımız kararla, doğru örneklemlerle, güvenilir şirketlerle, çapraz kontrollerle ve herkesin inceleyebileceği objektif anketler yapacağız.

Başkanların durumuna şu karar verecek; halkın gönlünde olan bizim de listemizde olacak. Halkın gönlünde olmayanın yerine başkasını gösteririz. İstanbul, Ankara, Aydın'ı Parti Meclisi'ne önereceğim. İzmir için anket var" dedi.

"SOYER GİDİCİ"

Bu açıklama, İzmir'de bomba etkisi yaratırken, Özel'in 'başarıları anketlerle destekleniyor' dediği belediye başkanları arasında Soyer'in ismini saymaması kulislerde 'Soyer gidici' yorumlarına neden oldu.

Soyer'in anketlerden geçer not alıp alamayacağı da merak konusu oldu. Yerel bir internet sitesine açıklamalarda bulunan Tunç Soyer ise "İzmir'de bir başkan arayışı vefasızlık değil mi?" sorusuna "Onu bilemem. Yalnız ciddi olarak bunu hak etmediğimi düşünüyorum" dedi.

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