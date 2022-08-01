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Politika

Tunç Soyer'in 'Yüzülebilir Körfez' vaadi yalan oldu! Son hali içler acıttı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, seçim vaadi olarak, “Yüzülebilir Körfez” projesini açıklamıştı. Soyer'in 'Göreve geldikten 3 yıl sonra burada yüzeceğim' dediği Bostanlı sahilinin son hali ise içler acısı durumda.

Sabah1 Ağustos 2022 Pazartesi 16:20 - Güncelleme:
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Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi seçimleri öncesi verdiği "Yüzülebilir Körfez" vaadi hayal oldu. Soyer, "3 yıl sonra Konak'tan Karşıyaka'ya yüzeceğim" demiş ve bunun için Körfez Dönüşümü Projesi'ni gerçekleştireceklerini söylemişti.

KİRLİLİK GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

Ancak aradan geçen zamanda, Körfez'de bırakın yüzmeyi kokudan yanına yaklaşmak bile mümkün değil. Sabah'ın haberine göre, Bir vatandaşın çektiği görüntülerde denizdeki kirlilik açıkça gözüküyor. Görüntülerde bir kaplumbağın da kirlilik nedeniyle öldüğü görüntülendi. Denizdeki kirliliği kayda alan vatandaş, "kokuyu tahmin edin" notunu düştü.

3 YIL SONRA BURADA YÜZECEĞİM

Soyer, göreve gelmeden önce "3 yıl sonra Konak'tan Karşıyaka'ya yüzeceğim" demiş ve bunun için 'Körfez Dönüşümü Projesi'ni gerçekleştireceklerini söylemişti.

Ancak gelinen noktada, Körfez'deki kirlilik hala devam ederken, Soyer geçtiğimiz yıl "3 yıl" sözünü değiştirerek "Görev süremin sonuna kadar Körfez'de yüzeceğim" dedi.

Öte yandan; Köfrez kirliliğinin son bulmasında AK Parti kanadı yağmur suyu ve atık su hatlarının ayrıştırılması gerektiğini belirtirken AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "İzmir'de yağmur suyu ile kanalizasyon hattı bir arada. Bunun ayrıştırılması lazım. 5 bin kilometreye ihtiyaç var. 640 kilometresi yapılmış durumda" diyerek çalışmalarda kat edilen yolu yeterli olmaması yönüyle eleştirdi.

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