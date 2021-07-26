DHA 26 Temmuz 2021 Pazartesi 08:07 - Güncelleme: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 09:00

TBMM Başkanı Şentop, Twitter hesabından Türkçe, Arapça ve İngilizce olarak paylaştığı mesajında, "Tunus'ta yaşananlar endişe vericidir; seçilmiş parlamentoyu ve milletvekillerini görev yapmaktan men eden kararlar anayasal düzene karşı darbedir. Askeri/bürokratik darbe her yerde gayrımeşrudur; Tunus'ta da gayrımeşrudur. Tunus halkı anayasal düzene ve hukuka sahip çıkacaktır" dedi.

Tunus karıştı, ordu sokağa indi: Bu bir darbedir

"Biz de Türk halkı gibi bu darbeyi başarısızlığa uğratabiliriz"

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Dost ve kardeş ülke Tunus'ta seçilmiş parlamentonun askıya alınması ve hükümetin görevden el çektirilmesi, siyasi meşruiyete yönelik bir darbedir. Tunus Cumhurbaşkanının meşru olmayan bu girişiminin anayasal zemini bulunmamaktadır.

Tunus halkının 2011 yılında gerçekleştirdiği demokratik devrim, dünya ve bölgemiz için değerli bir örnek teşkil etmektedir. Anayasal meşruiyet zemininde bu kazanımların korunması çok önemlidir. Tunus'ta anayasal düzenin Cumhurbaşkanı tarafından askıya alınması, meşru değildir." ifadelerine yer verdi.