28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7892
  • 6,3971
  • 278.271
  • 101213
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Turan: O annelere destek olmak sizi AK Partili yapmaz

AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Bülent Turan, 'Sürekli devlete yazılarıyla, eylemleriyle ayar vermeye çalışan o akademisyenlerden, (Diyarbakır'da HDP binası önünde oturma eylemi yapan) annelere destek açıklaması gördünüz mü? O annelere destek olmak sizi AK Parti'li yapmaz sizi insan yapar, merhametli yapar, sorumlu vatandaş yapar.' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bir restoranda sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlarla bir araya gelen Turan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Terörle mücadelede farklı bir konsepte girildiğini belirten Turan, evlatları zorla dağa kaçırılan annelerin bir haftadan fazla süredir isyan ettiğini hatırlattı.

Eskiden annelerin korkup seslerini çıkaramadığını ancak şimdi durumun farklı olduğunu vurgulayan Turan, şöyle konuştu: "Anneler şimdi 'Evladımı verin yoksa ben sizi yakacağım' dercesine orada dik duruş sergiliyorlar. Şunu sorma hakkımız var diye düşünüyorum: Devlete meydan okurcasına, ayar verircesine hep yazı yazan, ilan veren, sözüm ona barış akademisyenlerinden bir tek cevap duydunuz mu? Sürekli devlete yazılarıyla, eylemleriyle ayar vermeye çalışan o akademisyenlerden, annelere destek açıklaması gördünüz mü? O annelere destek olmak sizi AK Parti'li yapmaz, sizi insan yapar, merhametli yapar, sorumlu vatandaş yapar. İsterdik ki o annelere onlar da sahip çıksın ama yapmadılar. 'Beyaz Türk' olmak, sözüm ona çevreci olmak, sözüm ona barışçı olmak sadece bir alanla olmaz ama bunların zihinlerinde vesayet öyle bir yoğun ki ortaklıkları bozulur korkusuyla ağızlarını açmadılar."

Toplantıda, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Ezine Kaymakamı Hacı Arslan Uzan ve Belediye Başkanı Güray Yüksel hazır bulundu.

İstiklal Caddesi´ndeki dehşetin güvenlik kamerası görüntüleri

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İçişleri duyurdu: 'Kava' etkisiz hale getirildi

İçişleri duyurdu: 'Kava' etkisiz hale getirildi

Sosa’ya % 50 indirimli teklif

Sosa’ya % 50 indirimli teklif

Merkez’den 250 baz puanlık indirim bekleniyor

Merkez’den 250 baz puanlık indirim bekleniyor

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

HDP temsilcisinden ABD'de PKK lobisi

HDP temsilcisinden ABD'de PKK lobisi

Sancaktepe'de korkunç cinayet

Sancaktepe'de korkunç cinayet

'Türkiye’ye yatırım için elimizden geleni yaparız'

'Türkiye’ye yatırım için elimizden geleni yaparız'

The Guardian'dan Muriç yorumu: Gladyatör

The Guardian'dan Muriç yorumu: Gladyatör
 

POPÜLER HABERLER

Görenler şaşkına döndü! Böyle görüntülendiler

Görenler şaşkına döndü! Böyle görüntülendiler

Başkan Erdoğan'ın ziyareti ilgiyi artırdı... Duyan oraya gidiyor

Başkan Erdoğan'ın ziyareti ilgiyi artırdı... Duyan oraya gidiyor

Korku filmi senaryolarını aratmayan cinayet! Sevgilisine böyle tuzak kurdu

Korku filmi senaryolarını aratmayan cinayet! Sevgilisine böyle tuzak kurdu

Sürücülerin korkulu rüyasıydı: 40 yıllık hayal gerçek oluyor

Sürücülerin korkulu rüyasıydı: 40 yıllık hayal gerçek oluyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA