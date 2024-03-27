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Politika

Turgut Altınok, Mansur Yavaş'ın yayınlamadığı 24 bin ihaleye tepki gösterdi! ''Ankara'da soygun ve talan dönemi bitecek''

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan Adayı Turgut Altınok, katıldığı özel bir TV kanalında gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Konuşmasında CHP'nin ABB Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın 'şeffaf belediyecilik' adı altında 5 yıldır başkentin hiçbir sorununu çözemediğini vurgulayan Altınok, 'Yayınladığınız 4 bin yayınlamadığınız 24 bin ihale var. Ankara'da talan dönemi bitecek, soygun dönemi bitecek ve mafya dönemi bitecek.' dedi.

Star Gazetesi27 Mart 2024 Çarşamba 00:45 - Güncelleme:
Turgut Altınok, Mansur Yavaş'ın yayınlamadığı 24 bin ihaleye tepki gösterdi! ''Ankara'da soygun ve talan dönemi bitecek''
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31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala adaylardan peş peşe açıklamalar geliyor...

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan Adayı Turgut Altınok, katıldığı TV kanalında Mansur Yavaş'a yönelik ağır eleştirilerde bulundu.

"ANKARA HİZMET İSTİYOR, YAVAŞ'LA GİTMEZ"

Altınok, Yavaş'a yönelik eleştirilerinde şunları söyledi:

Cumhurbaşkanlığı seçiminde de seçimi aldıklarını ve kazandıklarını söylüyorlardı ama Ankara'da aldıklarını oy oranı belli. Ankara'nın tekrardan beş yılı daha böyle gitmez. Trafik ve altyapı sorunu başını almış ve gitmiş durumda. Mansur Yavaş'ın yaptığı 5 cm metro yok. Ankara hizmet istiyor, Ankara bir 5 yıl daha Yavaş'la gitmeyeceğini çok iyi biliyor.

"5 YILDA MANSUR YAVAŞ'IN MAL VARLIĞI ARTTI"

Sayın Yavaş'ın göreve geldikten sonra mal varlığı arttı benim değil. Kızına 2 yıl önce Londra'dan bir daire almış. 4 milyon lira para gönderdim diyor. Belediye Başkanı seçileli 3 yıl olmuş ve aldığı maaşları hiç harcamasa yine 4 milyon lira yapmaz. Ben 20 yıl belediye başkanlığı yaptım ve 1 metrekare yer almadım. Zaten alınmaz. Çünkü düğünlere gidiyorsunuz, vatandaşın talebi oluyor bu gittiğiniz düğünlerde de takıları belediyeden takamazsınız gerçi Sayın Yavaş 69 bin liraya set almış bunlar kamuoyuna yansıdı. Birde şu an Ankara'da oturduğu ev var. Bu oturduğu evin değeri bugün 25 milyon lira ve bunu da belediye başkanı olduktan sonra almış. Mansur Yavaş bu parayı nereden buldu?

"YAYINLAMADIĞI 24 BİN İHALE VAR"

Büyükşehir Belediyesinde ihalelerin yüzde 80'in doğrudan teminle yapıldı. Öyle biz şeffaf belediyeyiz, yayınladığınız 4 bin yayınlamadığınız 24 bin ihale var. Dolayısıyla Altınok'la beraber şeffaf bir dönem başlayacak. Ankara'da talan dönemi bitecek, soygun dönemi bitecek ve mafya dönemi bitecek. Ankara Büyükşehir Belediyesini yıllardır paylaşmış olanların paylaşımları bitecek. Bu mafya düzenine son verecek olan Altınok'tur. Ankara'yı dünya başkenti arasına sokacağız.

"PKK'LI SİTELERE TROL HESAPLARA PARA VERİYORLAR"

PKK'lı sitelere trol hesaplara para veriyorlar ve Turgut Altınok hakkında yalan haber yapın diyorlar. Ankara Büyükşehir belediyesinin ve halkın paralarını buralara akıtıyorlar. Şahsi hırsları için bunu yapıyorlar.

"ANKARA KARANLIK BİR BAŞKENT OLDU"

Ankara'da yollar bozuk. Taksiler bir sürü tamir masrafları olduklarını ve yollardan dolayı şikayetçi olduklarını söylüyorlar. Kızılay'da taşlar kırılmış ve hizmet yapılmamış. Ulus'ta saat 19.00'da hayat bitiyor, Kızılay'da saat 20.00'da hayat bitiyor, Ankara'da saat 21.00'da hayat bitiyor. Ankara karanlık bir başkent oldu.

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