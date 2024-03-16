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Politika

Turgut Altınok'tan gençlerden emeklilere müjdeler! Projelerini bir bir açıkladı

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, sosyal medya hesabı üzerinden katıldığı canlı yayına ilişkin bir kesit paylaştı. Altınok, gençlere ve emeklilere yönelik müjdelerini duyurduğu paylaşımında, 'Emeklilere her ay 5.000 TL vereceğiz. 15 Nisan'da hesaplarına yatıracağız. Aylık 2.500 TL gıda ve ihtiyaç desteği vereceğiz. Doğal gaz desteğini 4 aya çıkaracağız. 1.000 TL vereceğiz. 20 bin öğrencimize aylık 1.500 TL burs vereceğiz.' ifadelerine yer verdi.

Star Gazetesi16 Mart 2024 Cumartesi 03:14 - Güncelleme:
Turgut Altınok'tan gençlerden emeklilere müjdeler! Projelerini bir bir açıkladı
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Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, katıldığı canlı yayında sosyal yardım projelerini açıkladı.

GENÇLERDEN EMEKLİLERE...

Altınok, gençlerden emeklilere, doğalgaz desteğinden gıda ve ihtiyaç yardımına kadar pek çok konuda vaatlerini dile getirdi.

İŞTE ALTINOK'UN PROJELERİ!

Altınok, X hesabından katıldığı televizyon programına ilişkin bir kesiti paylaşarak şu notu düştü:

"Emeklilere her ay 5.000 TL vereceğiz. 15 Nisan'da hesaplarına yatıracağız. Aylık 2.500 TL gıda ve ihtiyaç desteği vereceğiz. Doğal gaz desteğini 4 aya çıkaracağız. 1.000 TL vereceğiz. 20 bin öğrencimize aylık 1.500 TL burs vereceğiz."

"BELEDİYEDEN ALDIĞIM BİR KURUŞ HARCIRAH YOKTUR"

Altınok belediyedeki 20 yıllık görevine ilişkin önemli bir detayı paylaşarak, "Görev yaptığım sürede benim hanımım, çocuklarım makam aracıma binmemiştir. 20 yıl görev yaptım, belediyeden ne otobüs ne uçak ne yol ne seyahat param ne de aldığım bir kuruş harcırah yoktur." açıklamasında bulundu.

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