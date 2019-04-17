Turgut Özal vefatının 26’ncı yılında anılıyor
Türkiye’nin demokratikleşmesi ve ülkede sivil siyasetin yerleşmesi için çaba harcayan, Türk siyasetinin renkli isimlerinden 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın vefatının üzerinden 26 yıl geçti.
Türkiye’nin demokratikleşmesi ve ülkede sivil siyasetin yerleşmesi için çaba harcayan, Türk siyasetinin renkli isimlerinden 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, döneminin sorunlarına farklı bakış açılarıyla yaklaşarak Türkiye’nin ekonomik ve sosyal gelişimine önemli katkılar sağladı. Özal, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin kalkınması ve terör sorununun çözümüne yönelik çalışmalar yaptı. 25 yıldır olduğu gibi merhum Cumhurbaşkanı Özal için bugün de Topkapı’da bulunan Anıt Mezar’da anma töreni düzenlenecek.
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